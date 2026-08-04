'강균성 예비신부' ♥유하진 누구? 14살 연하 '봄밤'으로 데뷔한 배우

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 노을의 강균성이 14살 연하 배우 유하진과 오는 10월 결혼한다.

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4일 강균성의 소속사 S27M 엔터테인먼트는 "강균성이 오는 10월 30일 서울 모처에서 배우 유하진과 결혼식을 올린다"고 밝혔다.

소속사는 "두 사람은 서로에 대한 깊은 신뢰와 애정을 바탕으로 미래를 약속하게 됐다"라면서 "강균성은 예비 신부에 대한 깊은 확신과 사랑으로 결혼을 결정했으며 앞으로 한 가정의 가장이자 아티스트로서 활동을 이어갈 예정"이라고 전했다.

예비 신부 유하진은 1995년생으로, 1981년생인 강균성과 14살 나이 차이가 난다. 지난 2019년 MBC 드라마 '봄밤'으로 데뷔한 그는 '어서와', '날아올라라, 나비', '얼어죽을 연애따위' 등 다양한 작품에 출연하며 배우로 활동해 왔다.

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영화 '턴: 더 스트릿', '신체모음.zip'에 출연했으며, .대한항공 제2터미널을 비롯해 뷰티, 게임, 정수기 등 다양한 브랜드 광고 모델로도 얼굴을 알렸다.

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앞서 강균성은 지난 3일 자신의 SNS를 통해 "평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람을 만났다. 늘 변함없이 응원해 주시고 제 삶의 소중한 시간들을 함께해 준 '노을빛(팬덤명)'에게 감사하다. 앞으로도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고 축복해 주시면 큰 힘이 될 것 같다"고 결혼 소감을 전했다.

한편 강균성은 보컬 그룹 노을 멤버로서 꾸준한 음원 발매와 공연을 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다.

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anjee85@sportschosun.com