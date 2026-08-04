황신혜, 구족화가 친동생 공개 "훤칠한 해병대원이었는데...29세에 전신 마비"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황신혜가 29세에 불의의 사고로 전신 마비 판정을 받은 뒤 입으로 그림을 그리는 구족화가가 된 동생 황정언과의 특별한 사연을 공개한다.

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5일 방송되는 KBS1 예능 프로그램 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 황신혜와 싱글즈 멤버들이 황신혜의 동생이자 구족화가인 황정언 작가의 개인전을 찾는다.

황정언 작가는 '세계구족화가협회' 소속으로, 손 대신 입에 붓을 물고 그림을 그리는 구족화가다. 그는 30년 넘게 작품 활동을 이어오며 많은 이들에게 감동을 선사해왔다.

이날 전시회에는 황신혜의 절친인 배우 최명길과 가수 겸 화가 김완선도 참석해 뜻깊은 자리를 함께한다. 작품에 담긴 진심과 세월을 마주한 양정아는 끝내 눈시울을 붉혔다는 후문이다.

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방송에서는 황신혜 남매의 각별한 우애도 공개된다. 황정언은 "친해질수록 야단의 강도는 더 세질 것"이라며 누나 황신혜의 솔직한 성격을 폭로해 웃음을 자아낸다. 하지만 장난기 넘치는 대화 뒤에는 서로를 향한 깊은 애정이 있었다.

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황신혜는 전시회 내내 전신 마비인 동생의 옷매무새를 세심하게 살피는 등 든든한 버팀목 역할을 했고, 황정언이 구족화가의 길을 걷게 된 데에도 황신혜의 응원과 격려가 큰 힘이 됐다는 사실이 공개돼 감동을 더한다.

특히 황신혜 가족은 황정언이 29세에 불의의 사고를 당했던 당시를 떠올리며 먹먹한 심경을 전한다. 훤칠한 외모에 해병대에 입대할 만큼 건강했던 황정언이 사고로 전신 마비 판정을 받자 가족 모두가 큰 충격에 빠졌다고.

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어머니는 "눈물이 멈추는 약은 왜 없을까"라고 생각할 정도로 힘겨운 시간을 보냈다고 고백해 안타까움을 자아낸다.

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황정언 역시 사고 후 입원해 있을 당시 황신혜가 촬영이 없는 날이면 밤새 병실을 지키며 자신을 돌봐줬다고 회상하며, 서로를 의지해 버텨온 가족의 시간을 전한다.

한편 황신혜와 구족화가 황정언 작가의 특별한 이야기는 5일 오후 7시 40분 방송되는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서 공개된다.

narusi@sportschosun.com