시크릿, '50대 춤' 쇼츠 올렸다가 뭇매…"와 감다뒤" 세대 갈등 번지나

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 시크릿이 공식 쇼츠 콘텐츠를 공개했다가 예상치 못한 역풍을 맞았다. '20대·30대·50대'를 춤으로 비교한 콘셉트가 일부 시청자들에게 '50대 비하'로 받아들여지면서 갑론을박이 이어지고 있다.

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최근 시크릿 공식 SNS와 유튜브 쇼츠에는 'POV : 몸보다 의욕이 앞설 때'라는 제목의 짧은 영상이 공개됐다.

영상에는 멤버들이 각각 '20대', '30대', '50대'라는 자막 아래 같은 안무를 추는 모습이 담겼다. 왼쪽의 '20대'는 자연스럽게 춤을 소화하는 반면 가운데 '30대'는 한층 과장된 동작을 선보였고 오른쪽 '50대'는 더욱 우스꽝스러운 몸짓으로 춤을 추는 연출이 이어졌다.

그러나 공개 직후 댓글창에는 비판적인 반응이 쏟아졌다. 누리꾼들은 "와 진심 감다뒤", "50대 비하하는 거냐", "20대인 나도 기분 나쁘다", "요즘 50대 분들 관리 잘해서 저렇지 않다", "왜 굳이 세대 갈등을 만드는 콘텐츠를 올리냐", "재미도 감동도 없는 콘텐츠", "50대를 일부러 부족해 보이게 표현한 것 같다", "이건 조롱으로 느껴진다" 등의 반응을 남겼다. 특히 "20·30대도 결국 50대가 된다", "100%, 50%, 200% 같은 콘셉트로 했으면 더 재밌었을 것", "엄정화도 50대인데 얼마 전까지 함께 콘텐츠를 찍지 않았느냐"는 지적도 이어졌다.

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반면 일부 팬들은 "그냥 가볍게 웃자는 콘텐츠 아니냐", "효성은 여전히 춤을 너무 잘 춘다", "멤버들끼리 장난치는 영상으로 보면 된다"며 과도한 해석을 경계하는 의견도 내놨다.

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이번 논란으로 해당 쇼츠의 댓글창에는 국내 팬뿐 아니라 해외 팬들의 의견도 이어졌다. 한 해외 팬은 "한국 댓글을 보니 많은 사람들이 50대를 표현하는 방식에 불편함을 느끼는 것 같다"며 "조롱처럼 보일 수 있는 민감한 주제"라고 적기도 했다.

한편 시크릿은 새 멤버 예빈을 영입하고 징거, 전효성 3인조로 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com