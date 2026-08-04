'발달장애 부부' 서은혜·조영남, 이혼설에 가족도 충격 "우리딸, 혼자 우는거 아냐"

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[스포츠조선 정유나 기자] 다운증후군 작가 서은혜(개명 전 정은혜)가 조영남과의 이혼 관련 가짜뉴스에 대해 언급했다.

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서은혜는 4일 "가짜뉴스 올린 사람이 잘못이죠"라는 글과 함께 영상을 올렸다.

영상에서 서은혜 아버지는 "어이, 둘이 이혼했다며?"라고 질문했고, 이에 두 사람은 놀라며 "네?"라고 반문했다.

곧이어 조영남은 "아니에요"라고 답했고, 서은혜는 "이혼 서류도 안 썼는데..할머니 손님한테 (이혼 관련 가짜뉴스) 들었다. 듣고 아무 생각 없다"라고 덤덤한 반응을 보였다.

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하지만 서은혜 어머니는 "은혜 집에가서 혼자 우는거 아니냐. 속상해서?"라고 걱정했다. 이에 아버지는 사위에게 "은혜가 가짜뉴스에 속상해하면 남편이 '신경쓰지 마, 이혼은 무슨! 평생 너랑 함께할 거야'라고 위로를 해줘야 한다"고 따뜻하게 조언했다.

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앞서도 서은혜는 유튜브 채널을 통해 "저흰 잘 살고 있어요. 항간에 저희 부부가 이혼 했다는 가짜 뉴스, 영상물이 퍼지고 있는 것 같은데 저희는 어느 때보다 사랑하고 즐겁게 일하고 있다"라며 항간에 떠도는 이혼설을 직접 부인했다.

한편 서은혜와 조영남은 지난해 5월 결혼식을 올렸다. 이후 조영남은 지난 3월 카페를 오픈, 바리스타로 변신한 모습을 공개해 화제가 됐다. 서은혜 역시 카페 한 켠에 마련된 작업실에서 작업을 하고, 틈틈이 조영남을 돕고 있는 것으로 알려졌다.

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jyn2011@sportschosun.com