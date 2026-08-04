정형돈, 5년만 기러기 생활 청산...♥한유라·쌍둥이 딸 귀국 "韓 가을, 미친듯이 설레"

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[스포츠조선 정안지 기자]정형돈의 아내이자 작가 출신 한유라가 약 5년간의 하와이 생활을 정리하고 한국으로 돌아온 근황을 공개했다.

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한유라는 4일 자신의 SNS를 통해 "행복한 한국의 여름을 보내는 중입니다만, 사실 이 여름이 끝나면 5년 만에 한국의 가을을 만난다는 것에 미친 듯이 설렘"이라면서 글을 게재했다.

그는 오랜 해외 생활을 마치고 다시 한국에서 맞이할 일상에 대한 기대감을 드러냈다.

사진 속 한유라는 한국에서 지인들과 생일 파티를 하며 여유로운 시간을 보내며 밝은 미소를 짓고 있다. 특히 지인들은 '유라가 돌아왔다'라는 문구가 적힌 케이크를 준비해 귀국을 축하했고, 집 안 곳곳을 채운 이삿짐 박스는 새로운 시작을 알렸다.

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한유라는 쌍둥이 딸들의 교육을 위해 약 5년 전 미국 하와이로 떠났다. 이후 정형돈은 한국에 홀로 남아 활동을 이어가며 기러기 아빠 생활을 해왔으나, 한유라와 쌍둥이 딸이 최근 하와이 생활을 정리하고 귀국했다.

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앞서 정형돈은 가족의 귀국을 준비하는 모습을 공개한 바 있다. 지난 6월 정형돈은 유튜브 채널 '정형돈, 차 하나 뽑는데 별의별 일이 다 일어난다'를 통해 10년 만에 개인 차량을 구매하는 과정을 공개했다.

당시 정형돈은 설명란을 통해 "내가 개인차량을 10년 만에 구입하게 됐다. 그 전에는 모닝이었다. 아무튼 감개무량"이라며 "이제 아이들도 크고 가족들과도 같이 탈 좋은 차량을 구매하고자 좋은 중고차를 뽑아보겠다"라며 가족들을 위한 차임을 밝혔다.

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한편 정형돈은 지난 2009년 방송 작가 출신인 한유라와 결혼했으며, 2012년 쌍둥이 딸을 품에 안았다.

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anjee85@sportschosun.com