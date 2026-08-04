'서머너즈 워' 글로벌 유저 힘 모았다…중앙아프리카에 '소환사의 숲' 조성

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컴투스가 글로벌 히트작 '서머너즈 워: 천공의 아레나' 서비스 12주년을 기념해 전 세계 이용자들과 함께 추진한 환경 프로젝트를 현실로 옮긴다.

컴투스는 게임 내 글로벌 공동 이벤트를 통해 목표를 달성한 데 따라 중앙아프리카 열대우림에 '소환사의 숲'을 조성한다고 4일 밝혔다.

이번 프로젝트는 게임 플레이와 실제 환경 보호 활동을 연결한 사회공헌 프로그램이다. 이용자들이 게임을 즐기며 공동 목표를 달성하면 회사가 실제 숲 조성에 필요한 기금을 지원하는 방식으로 진행됐다.

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이벤트는 지난 6월 19일부터 7월 5일까지 실시됐다. 이용자들은 게임 내 미션을 수행해 '천공의 씨앗'을 모았고, 전 세계 이용자들의 참여로 최종 목표였던 누적 3000만 개를 달성했다. 이에 따라 컴투스는 자체 조성한 기금을 함께일하는재단의 소셜벤처성장나눔사업을 통해 숲 조성 전문 소셜벤처 트리플래닛에 전달했다. 기금은 무분별한 개발로 산림 훼손이 이어지고 있는 중앙아프리카 열대우림 지역에 나무를 심고 탄소 흡수원을 조성하는 데 활용될 예정이다.

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중앙아프리카 열대우림은 아마존, 동남아 열대우림과 함께 세계 3대 열대우림으로 꼽히며, 기후변화 대응에 중요한 역할을 하는 지역이다. 이번 프로젝트는 게임 이용자들의 참여가 실제 탄소 흡수원 확대와 생태계 복원으로 이어진다는 점에서 의미를 더한다.

컴투스는 '서머너즈 워' 출시 이후 게임과 연계한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 멸종위기 야생동물과 해양 생태계 보호, 맹그로브 숲 조성, 글로벌 IT 교실 건립 등 다양한 프로젝트를 진행해 왔으며, 앞으로도 글로벌 이용자와 함께 지속 가능한 환경과 사회적 가치를 창출하는 활동을 확대해 나갈 계획이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com