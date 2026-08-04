'8번 결혼' 유퉁, 눈 안 감기고 입 돌아갔다…안면마비에 유튜브 잠정 중단

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 겸 방송인 유퉁이 안면마비 증세를 호소하며 건강 회복을 위해 유튜브 활동을 잠정 중단한다고 밝혔다.

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유퉁은 지난 1일 자신의 유튜브 채널 '유퉁TV'에 '건강 찾아 다시 만나요'라는 제목의 영상을 게재하고 현재 건강 상태를 직접 전했다.

공개된 영상 속 유퉁은 한쪽 눈을 제대로 감지 못하고 입이 한쪽으로 돌아간 모습으로 등장했다. 평소보다 어눌해진 말투까지 이어져 팬들의 걱정을 자아냈다.

유퉁은 "눈이 안 감기고 입이 돌아가 지금 한방병원에 와 있다"며 "뇌 CT 촬영도 앞두고 있다"고 밝혔다.

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이어 "채널은 계속하고 싶은데 가족들이 '하면 안 된다. 그림도 중단하고 무조건 안정을 취해야 한다'고 하더라"며 당분간 모든 활동을 멈추고 치료와 건강 회복에 집중하겠다고 전했다.

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유퉁은 앞서 딸 미미를 향한 악성 댓글과 협박으로 건강이 크게 악화됐던 사실도 고백한 바 있다.

지난 5월 방송된 MBN '특종세상'에서 그는 "미미 살해 협박, 성추행·성폭행 협박이 이어졌는데 너무 떨렸다"며 "혀가 굳어서 말이 안 나왔다"고 당시를 떠올렸다.

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이어 "몸 한쪽에 힘이 다 빠졌고 병원에서는 잘못하면 뇌출혈이 올 수 있다고 했다"고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

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1957년생인 유퉁은 배우와 방송인으로 활동하며 대중의 사랑을 받았다. 그는 과거 다섯 명의 아내와 여덟 차례 결혼과 이혼을 했으며, 전 아내들 사이에서 네 명의 자녀를 뒀다고 밝힌 바 있다. 현재는 마지막 전 아내인 22세 연하 몽골인 여성과의 사이에서 얻은 딸 미미와 함께 한국에서 생활 중이다.

narusi@sportschosun.com