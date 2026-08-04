학교에서 직접 e스포츠 대회 연다…한국e스포츠협회, 2학기 '찾아가는 교내 이스포츠 대회' 참가학교 모집

학교 안에서 학생들이 직접 e스포츠 대회를 기획하고 운영하는 체험형 프로그램이 2학기에도 이어진다.
한국e스포츠협회는 '우리은행 우리틴틴과 함께하는 찾아가는 교내 이스포츠 대회'의 2학기 참가 학교를 오는 28일까지 모집한다고 밝혔다.
이 사업은 e스포츠 교육 기반이 부족한 학교를 대상으로 전문 운영 인력과 장비를 지원해 교내 대회를 개최하는 프로그램이다. 단순히 게임을 즐기는 데 그치지 않고 학생들이 대회 운영 전반에 참여하며 e스포츠 산업을 직·간접적으로 경험할 수 있도록 기획됐다.
참가 학생들은 선수뿐 아니라 지도자, 심판, 해설자, 방송 중계, 대회 운영 등 다양한 직무를 맡아 실제 e스포츠 대회가 만들어지는 과정을 체험하게 된다. 학교별 상황에 맞춘 맞춤형 교육 과정도 함께 운영돼 진로 탐색 프로그램으로 활용할 수 있다는 점이 특징이다.
사업에 대한 교육 현장의 관심도 꾸준히 높아지고 있다. 올해 1학기 모집에는 전국 78개 학교가 신청해 이 가운데 14개 학교가 선정되며 약 5.6대 1의 경쟁률을 기록했다. 교육(지원)청과 연계한 행사로 확대된 데 이어 지상파 프로그램에도 소개되는 등 학교 현장을 중심으로 인지도가 높아지고 있다.
2학기에는 총 26개 학교를 새롭게 선정한다. 참가 학교는 신청 종목과 지역 안배 등을 종합적으로 고려해 결정되며, 신청은 학교 이스포츠 홈페이지 또는 이메일을 통해 학교 단위로 접수할 수 있다.
선정된 학교에서는 약 2주 동안 프로그램이 운영된다. 이 기간 오프라인 사전교육과 교내 대회가 각각 하루씩 진행되며, '리그 오브 레전드', '발로란트', '브롤스타즈', '스테핀', '배틀그라운드' 등 총 5개 종목을 중심으로 대회와 체험 프로그램이 마련된다.
최근 e스포츠가 교육과 진로 체험 분야로 활용되는 사례가 늘어나는 가운데, 이번 프로그램 역시 학생들이 게임 산업의 다양한 직무를 이해하고 협업과 기획, 운영 능력을 경험할 수 있는 교육 콘텐츠로 자리매김하고 있다는 평가다.
한편 이번 사업은 문화체육관광부가 주최하고 한국e스포츠협회가 주관한다. 우리은행을 비롯해 라이엇 게임즈 코리아, 크래프톤, 슈퍼셀, 싸이드워크엔터테인먼트, 삼성전자, 마이크로닉스, 한국콘텐츠진흥원이 후원한다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com