학교에서 직접 e스포츠 대회 연다…한국e스포츠협회, 2학기 '찾아가는 교내 이스포츠 대회' 참가학교 모집

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학교 안에서 학생들이 직접 e스포츠 대회를 기획하고 운영하는 체험형 프로그램이 2학기에도 이어진다.

한국e스포츠협회는 '우리은행 우리틴틴과 함께하는 찾아가는 교내 이스포츠 대회'의 2학기 참가 학교를 오는 28일까지 모집한다고 밝혔다.

이 사업은 e스포츠 교육 기반이 부족한 학교를 대상으로 전문 운영 인력과 장비를 지원해 교내 대회를 개최하는 프로그램이다. 단순히 게임을 즐기는 데 그치지 않고 학생들이 대회 운영 전반에 참여하며 e스포츠 산업을 직·간접적으로 경험할 수 있도록 기획됐다.

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참가 학생들은 선수뿐 아니라 지도자, 심판, 해설자, 방송 중계, 대회 운영 등 다양한 직무를 맡아 실제 e스포츠 대회가 만들어지는 과정을 체험하게 된다. 학교별 상황에 맞춘 맞춤형 교육 과정도 함께 운영돼 진로 탐색 프로그램으로 활용할 수 있다는 점이 특징이다.

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사업에 대한 교육 현장의 관심도 꾸준히 높아지고 있다. 올해 1학기 모집에는 전국 78개 학교가 신청해 이 가운데 14개 학교가 선정되며 약 5.6대 1의 경쟁률을 기록했다. 교육(지원)청과 연계한 행사로 확대된 데 이어 지상파 프로그램에도 소개되는 등 학교 현장을 중심으로 인지도가 높아지고 있다.

2학기에는 총 26개 학교를 새롭게 선정한다. 참가 학교는 신청 종목과 지역 안배 등을 종합적으로 고려해 결정되며, 신청은 학교 이스포츠 홈페이지 또는 이메일을 통해 학교 단위로 접수할 수 있다.

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선정된 학교에서는 약 2주 동안 프로그램이 운영된다. 이 기간 오프라인 사전교육과 교내 대회가 각각 하루씩 진행되며, '리그 오브 레전드', '발로란트', '브롤스타즈', '스테핀', '배틀그라운드' 등 총 5개 종목을 중심으로 대회와 체험 프로그램이 마련된다.

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최근 e스포츠가 교육과 진로 체험 분야로 활용되는 사례가 늘어나는 가운데, 이번 프로그램 역시 학생들이 게임 산업의 다양한 직무를 이해하고 협업과 기획, 운영 능력을 경험할 수 있는 교육 콘텐츠로 자리매김하고 있다는 평가다.

한편 이번 사업은 문화체육관광부가 주최하고 한국e스포츠협회가 주관한다. 우리은행을 비롯해 라이엇 게임즈 코리아, 크래프톤, 슈퍼셀, 싸이드워크엔터테인먼트, 삼성전자, 마이크로닉스, 한국콘텐츠진흥원이 후원한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com