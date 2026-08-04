"17살인데 아빠한테 입술 뽀뽀"…박성웅, 고1 子와 파격 스킨십 '친구 같은 부자'

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 박성웅이 똑 닮은 17살 아들과의 특별한 부자 관계를 공개했다.

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4일 방송된 KBS 1TV '아침마당'에는 영화 '오케이 마담2' 주연배우 엄정화, 박성웅, 배정남이 출연했다.

이날 박성웅은 17살 아들 박상우 군의 사진을 공개했다. 그는 아들에 대해 "얼마 전에 아들이 거울을 보다가 '이중구를 봤다'고 하더라"며 영화 '신세계'에서 자신이 맡았던 역할을 언급해 웃음을 안겼다.

이어 "쌍꺼풀이 없고, 나도 무쌍이다. 솔직히 나도 아들의 무표정한 모습을 볼 때 가끔 이중구가 보이긴 한다"라고 설명해 웃음을 자아냈다.

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MC 박철규는 "박성웅 씨도 아무런 표정 안 지으면 약간 무서워 보이는 것처럼 그 모습이 딱 겹쳤나 보다"라고 말했다. 이에 박성웅은 "신혼 6개월 동안 아내가 나한테 '뭐 화난 거 있냐'라고 물어봤다"라며 "나는 편안한 상태로 TV를 보는 건데, 전혀 화난 거 아니었다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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박성웅은 아들과의 돈독한 관계도 공개했다. 그는 "고등학교 1학년인데 일주일에 한 번 정도 내가 출근할 때 입에 뽀뽀해 준다"라며 "아들이 '17살 아들이 누가 아빠한테 뽀뽀해주겠냐'고 하더라. 나도 고맙다고 한다"라고 말했다.

이어 "휴대폰에 아들 이름을 '내 친구 박상우'라고 저장해놨다"라면서 "친구처럼 눈높이를 맞추려고 노력한다. 내가 낮아지지 않아도 아들이 내 눈높이를 잘 맞추더라. 사춘기도 없이 지나간 것 같다"라며 친구 같은 관계를 유지하는 박성웅 부자의 모습은 시청자들에게 훈훈함을 안겼다.

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한편, 박성웅은 배우 신은정과 2008년 10월 결혼해 슬하에 1남을 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com