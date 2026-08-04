'고지용과 이혼' 허양임, 담담한 홀로서기..아들 뉴질랜드 근황→병원 일상 공개

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[스포츠조선 정유나 기자] 최근 젝스키스 출신 고지용과의 이혼 사실을 알린 의사 허양임이 담담한 홀로서기 행보를 이어가고 있다.

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허양임은 지난 2일 자신의 SNS에 뉴질랜드에서 생활 중인 아들의 근황과 함께 장문의 글을 게재했다.

허양임은 "뉴질랜드에서 보내온 또 하나의 여름 소식"이라며 "엄마가 대신 뛰어줄 수 없는 순간들이 점점 많아집니다. 그래도 스스로 서고, 스스로 선택하고, 결국 한 걸음 나아가는 모습을 보니 많이 컸구나 싶습니다"라고 적었다. 이어 "겁이 없는 아이보다, 겁이 있어도 해보는 아이로 자라주면 좋겠습니다"라며 아들을 향한 바람을 전했다.

또 "곧 보겠네. 공항에 마중 나갈게. 주말에 멋지게 놀았으니, 내일부터는 다시 훈련 열심히 하기!"라고 덧붙이며 멀리 떨어져 있는 아들을 향한 애정을 드러냈다.

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공개된 사진에는 뉴질랜드에서 홀로 번지점프에 도전하는 승재 군의 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

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앞서 지난달 29일 고지용은 "저는 2년 전 아내와 이혼했습니다"라며 직접 이혼 사실을 밝혔다. 고지용과 허양임은 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 품에 안았지만, 결혼 11년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

이후 허양임은 뉴질랜드에서 스키캠프를 즐기고 있는 아들의 근황을 꾸준히 전하는 한편, 자신이 대표원장으로 있는 의료기관 관련 소식을 공유하는 등 담담하게 일상을 이어가고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com