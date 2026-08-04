한국 PC게임의 발자취 한눈에…넷마블게임박물관, 첫 기획전 상설전시로 운영

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한국 PC게임의 성장사를 조명한 넷마블게임박물관의 첫 기획전이 상설전시로 새롭게 관람객을 맞는다.

넷마블문화재단은 넷마블게임박물관 라이브러리 공간을 새롭게 단장하고, 개관 당시 선보였던 특별전 '프레스 스타트, 한국 PC 게임 스테이지'를 상설전시로 전환해 운영한다고 4일 밝혔다.

이번 전시는 국내 게임산업의 토대를 마련한 한국 PC게임의 역사를 체계적으로 소개하는 데 초점을 맞췄다. 1980년대 콘솔게임 전성기와 2000년대 온라인게임 시대를 잇는 과도기 속에서 한국 PC게임이 어떤 과정을 거쳐 성장했는지 시대적 흐름을 살펴볼 수 있도록 구성됐다.

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특히 저작권 개념이 제대로 정착되지 않았던 시기와 불법 복제 환경 속에서도 국산 게임 개발을 이어간 1세대 개발자들의 도전과 제작 노하우를 담아내며, 개관 당시 관람객들로부터 높은 관심을 받았던 전시다.

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새롭게 꾸며진 전시장에는 1990년대부터 2000년대 이후까지 국내 PC게임의 흐름을 정리한 연대기 패널이 복원됐으며, 시대를 대표하는 패키지 게임 실물도 함께 전시된다. 여기에 '사람', '콘텐츠', '기술', '현지화' 등 한국 PC게임 산업의 발전 과정을 키워드별로 살펴볼 수 있는 콘텐츠도 다시 마련됐다.

박물관 라이브러리 공간도 이용 편의성을 높이는 방향으로 개편됐다. 기존 가변 벽면을 철거해 확보한 공간을 도서 열람 구역과 전시 구역으로 분리했으며, 자료를 읽는 공간과 전시를 감상하는 공간을 결합한 복합 문화 공간으로 재구성했다.

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이번 상설전은 국내 게임산업 초창기 자료와 개발 문화를 지속적으로 보존하고 기록하려는 넷마블게임박물관의 역할을 보여주는 사례라는 점에서도 의미가 있다. 게임이 단순한 오락을 넘어 하나의 문화유산으로 인식되는 흐름 속에서 한국 게임산업의 역사를 후대에 전달하는 아카이브 기능도 한층 강화될 것으로 기대된다.

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한편 넷마블게임박물관은 게임의 사회·문화적 가치를 알리고 국내외 게임 역사를 소개하기 위해 설립된 복합 문화 공간이다. 전시와 학습, 체험 공간을 함께 운영하며 세대를 아우르는 게임 문화를 소개하고 있으며, 매주 월요일을 제외한 오전 10시부터 오후 6시까지 운영한다. 입장은 오후 5시 30분까지 가능하다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com