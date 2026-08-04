'삼둥이맘' 황신영, 치질 수술 2주 만에 또 수술대 "장 꼬여 숨 못 쉬어 응급실行"

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[스포츠조선 정안지 기자] 개그우먼 황신영이 치질 수술에 이어 장 수술을 앞두고 있다는 근황을 전해 팬들의 걱정을 사고 있다.

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황신영은 4일 자신의 SNS를 통해 "또 입원했다. 이번엔 장이 꼬여서 큰 수술을 앞두고 있다"라고 밝혀 걱정을 자아냈다.

사진 속에는 병원 침대에 누워 있는 황신영의 모습이 담겨있다.

그는 "9년 전 장이 꼬여서 장중첩증 수술을 한 적이 있는데, 이번에 아이들과 여름방학 겸 여행 다녀오자마자 장이 또 꼬여서 숨을 못 쉬어 바로 응급실 왔다"라고 상황을 설명했다.

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이어 "계속 춤을 춰서 장이 꼬였나, 이유를 모르겠다"라며 특유의 유쾌한 모습을 잃지 않으면서도 힘든 상황을 전했다.

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황신영은 "이번 주 바로 수술 해야 한다고 한다"라면서 "치질 수술에 이어 장까지 수술하게 되다니 요즘 나 왜 이러는 걸까. 좋은 일이 많이 생기려나"라며 힘든 상황 속에서도 긍정적인 마음을 잃지 않는 모습으로 응원을 자아냈다. 그러면서 "수술 잘 받고 오겠다"라면서 덧붙였다.

앞서 황신영은 지난달 16일 "갑자기 앉을 때 너무 아파서 급 치질 수술하고 왔다. 국소마취할 때 조금 아팠다"라면서 치질 수술을 받은 사실을 밝힌 바 있다.

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한편, 황신영은 KBS 28기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 그는 지난 2017년 5세 연상의 비연예인과 결혼해 2021년 세쌍둥이를 출산해 화제를 모았다.

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anjee85@sportschosun.com