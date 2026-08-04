에스파, 美 '롤라팔루자' 첫 출격부터 '쇠맛' 압도…타이 달라 사인과 깜짝 무대

에스파 지젤, 윈터, 닝닝, 카리나(왼쪽부터). 사진출처=롤라팔루자

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 에스파가 미국 대형 음악 페스티벌 '롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)' 첫 출연부터 강렬한 존재감을 각인시켰다.

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에스파는 지난 2일(현지시간) 미국 시카고 그랜트 파크에서 열린 '롤라팔루자 시카고' 알리안츠 스테이지에 올라 총 14곡으로 구성된 세트리스트를 선보였다. 데뷔 7년 차다운 노련한 무대 매너와 폭발적인 에너지로 현지 관객들을 사로잡았다.

이날 에스파는 '블랙맘바(Black Mamba)'와 '넥스트 레벨(Next Level)'로 공연의 포문을 열었다. 이어 '아마겟돈(Armageddon)', '슈퍼노바(Supernova)', '위플래시(Whiplash)' 등 글로벌 히트곡을 밴드 라이브 세션과 함께 선보이며 페스티벌 열기를 끌어올렸다.

특히 '스위치블레이드(Switchblade)' 무대에서는 피처링에 참여한 타이 달라 사인(Ty Dolla $ign)이 깜짝 등장해 합동 퍼포먼스를 펼쳤다. 이어 '레모네이드(LEMONADE)', '홀 디퍼런트 애니멀(WDA(Whole Different Animal))', '캔트 헬프 마이셀프(Can't Help Myself)', '쉐이킨(SHAKIN')' 등 정규 2집 수록곡까지 연이어 선보이며 뜨거운 호응을 얻었다.

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또 '리치맨(Rich Man)', '버블(Bubble)', '투 더 걸스(To The Girls)', '홀드 온 타이트(Hold On Tight)' 등 다양한 장르를 아우르는 무대와 완성도 높은 퍼포먼스로 첫 롤라팔루자 출연을 성공적으로 마무리했다.

에스파 지젤, 윈터, 닝닝, 카리나(왼쪽부터). 사진출처=게티이미지

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공연을 마친 에스파는 "롤라팔루자 시카고 무대에 설 수 있어 정말 영광이었다. 많은 팬분들이 함께 노래를 따라 불러주시고 뜨겁게 환호해주신 덕분에 저희도 정말 신나게 무대를 즐길 수 있었다. 이번에 받은 좋은 에너지를 곧 시작되는 월드 투어까지 이어가고 싶다"고 소감을 밝혔다.

타이 달라 사인도 "에스파와 함께 롤라팔루자 무대에 다시 설 수 있어 뜻깊었다. 에스파가 성장해 온 모습을 지켜봐 온 만큼 정말 자랑스럽고, 이렇게 큰 무대를 자신들만의 에너지로 가득 채우는 모습을 보며 큰 영감을 받았다. 다시 한 번 멋진 무대를 보여준 에스파에게 축하를 전하고 싶다"고 말했다.

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에스파는 오는 7~8일 서울 고척스카이돔 공연을 시작으로 북미와 남미, 유럽 등 총 25개 지역을 도는 새 월드 투어 '2026-27 에스파 라이브 투어 - 싱크 : 컴플렉시티(2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY)'를 이어간다.

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타이 달라 사인이 함께 출연한 '스위치블레이드' 뮤직비디오는 4일 오후 1시 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com