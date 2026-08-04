김수현, 필리핀 2만명 팬미팅 확정…글로벌 활동 재시동

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김수현이 필리핀에서 2만 명 규모 팬미팅을 확정하며 글로벌 활동에 재시동을 건다.

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김수현은 오는 10월 2일 필리핀에서 팬미팅 'OUR FOREVER WITH YOU'를 개최한다. 약 2만 명 규모로 진행되는 이번 팬미팅은 오랜 시간 변함없는 응원을 보내준 현지 팬들과 직접 만나는 자리로, 다양한 무대와 토크, 이벤트를 통해 소통할 예정이다.

이번 팬미팅은 최근 경찰이 김수현의 아동복지법 위반 혐의에 대해 불송치 결정을 내린 이후 처음 확정된 대규모 해외 일정이라는 점에서도 관심을 모은다.

경찰은 지난달 29일 제기된 의혹 전반을 수사한 끝에 혐의를 인정하기 어렵다고 판단하고 사건을 종결했다.

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김수현의 글로벌 영향력도 다시 한번 입증되고 있다. 최근 필리핀 대표 라이프스타일 브랜드 'Bench'와 함께 선보인 컬렉션은 공개 직후 주요 제품이 잇달아 품절을 기록하며 높은 관심을 모았다. 여기에 2만 명 규모 팬미팅까지 성사되면서 현지에서 여전한 브랜드 파워와 팬덤을 확인했다는 평가가 나온다.

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법적 리스크를 해소한 김수현은 광고 캠페인에 이어 해외 팬미팅까지 잇달아 확정하며 글로벌 행보를 확대하고 있다. 완판을 기록한 광고 캠페인과 대규모 팬미팅을 통해 필리핀 시장에서의 흥행 경쟁력을 다시 한번 입증하게 됐다.

앞서 김수현은 지난해 고(故) 김새론이 미성년자였던 시절 교제했다는 의혹에 휩싸이며 활동을 중단했다.

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이에 김수현 측은 "교제는 김새론이 성인이 된 이후 시작됐다"고 반박했으며, 의혹을 제기한 유튜브 채널 '가로세로연구소' 운영자 김세의 씨와 고인의 유족 등을 명예훼손 등의 혐의로 고소했다.

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이후 경찰 수사 과정에서 김세의 씨 측이 증거로 제시한 일부 사진과 음성 파일은 인공지능(AI)으로 조작된 것으로 확인됐고, 메시지 대화 내역 역시 위조된 것으로 판단됐다.

현재 김세의 씨는 명예훼손, 성폭력처벌법 위반, 강요미수, 협박 등의 혐의로 구속기소된 상태다.

narusi@sportschosun.com