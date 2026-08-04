'10월 결혼' 강균성♥유하진, 알고 보니 7년 전부터?..SNS '좋아요' 흔적 화제

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 노을 강균성과 배우 유하진의 결혼 소식이 알려진 가운데, 두 사람의 과거 SNS 활동 흔적이 재조명되고 있다.

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강균성 소속사 S27M엔터테인먼트는 4일 "강균성과 유하진이 오는 10월 30일 서울 모처에서 결혼식을 올린다"고 밝혔다.

예비 신부 유하진은 1995년생으로 강균성과 14살 차다. 데뷔작은 2019년 MBC 드라마 '봄밤'이다. 현대적인 미모와 분위기로 다수의 광고 모델로 활약했다.

두 사람의 결혼 발표 이후 유하진의 SNS에 남겨진 강균성의 과거 반응도 주목받고 있다. 강균성은 유하진의 게시물에 꾸준히 '좋아요'를 누르며 관심을 보여온 것으로 확인됐다.

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특히 2019년 7월 유하진이 게재한 게시물에도 강균성의 '좋아요' 기록이 남아 있어 두 사람의 오래된 인연에 이목이 쏠렸다.

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한편 강균성은 2002년 4인조 보컬그룹 노을로 데뷔해 '청혼', '붙잡고도', '전부 너였다', '그리워 그리워', '늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다.

jyn2011@sportschosun.com