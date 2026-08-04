'정치색 논란' 최시원, 팬들 '탈퇴 요구' 속 장문 해명…"특정 진영 편 단정 말라"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 슈퍼주니어 멤버 겸 배우 최시원이 정치색 논란과 일부 팬들의 탈퇴 요구가 이어지는 가운데 장문의 댓글을 통해 직접 입장을 밝혔다.

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최시원은 최근 자신의 SNS에 채널A 김진 앵커의 인문 교양서를 소개하며 "김진 앵커님 책을 정말 재미있게 읽었다"고 남겼다.

게시물에는 김진 앵커를 한동훈 전 국민의힘 대표와 연결 지으며 정치적 오해를 우려하는 댓글이 달렸고, 최시원은 이에 직접 답글을 남겼다.

그는 "저를 걱정해 주시고 생각해 주시는 분들께 진심으로 감드린다"며 "개인적인 호불호나 일부 의견만으로 특정 인물이나 진영의 편이라고 단정해서는 안 된다고 본다"고 밝혔다.

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이어 "6·3 지방선거를 거치며 참정권의 중요성을 새롭게 깨닫고 다시 관심을 두게 된 분들이 많았다고 생각한다"며 "내 편이 아니면 적이라는 태도에서 벗어나 서로의 차이를 품을 때 비로소 화합과 변화도 시작될 수 있다고 믿는다"고 덧붙였다.

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최시원은 최근 정치와 사회 현안에 대한 자신의 생각을 잇달아 밝히며 주목받고 있다.

지난달 23일에는 올림픽공원 재선거 촉구 시위 영상을 공유하며 "선거에 대한 신뢰를 높이는 일은 여야를 막론하고 어느 한쪽만을 위한 것이 아니라 대한민국 민주주의 전체를 위한 일"이라며 "모든 선거 절차는 투명하고 철저하게 관리돼야 한다"고 강조했다.

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같은 달 13일에도 "예전에는 가끔, 요즘은 더 자주 다음 세대가 살아갈 이 나라가 어떤 모습이어야 할지 한 사람의 국민으로서 생각해 본다"며 "앞으로도 여러분과 함께 우리나라의 미래를 고민하며 제가 고민해 온 생각들을 나누고 싶다"고 적었다.

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앞서 지난 2월에는 윤석열 전 대통령의 1심 선고 당일 사자성어 '불의필망', '토붕와해'를 SNS에 올렸다가 삭제해 정치적 해석을 낳기도 했다.

이 같은 행보가 이어지자 일부 슈퍼주니어 팬들은 최시원의 탈퇴를 요구하기도 했다.

한편 최시원은 지난 5월 악성 게시물 작성자 10명을 상대로 소송을 제기했다. 이후 미국 캘리포니아 북부 연방법원은 지난달 해당 이용자들의 신원을 확인하기 위한 증거개시 신청을 인용했으며, 피소된 이들 가운데 일부가 슈퍼주니어 팬인 것으로 알려져 충격을 안겼다.

narusi@sportschosun.com