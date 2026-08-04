'PGC 티켓' 경쟁 시작…'배틀그라운드' 글로벌 최강팀 가리는 PGS 서킷3, 5일 개막

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크래프톤이 하반기 글로벌 '배틀그라운드' e스포츠의 시작을 알리는 '펍지 글로벌 시리즈(PGS) 서킷 3'를 5일 개막한다.

이번 대회는 단순한 우승 경쟁을 넘어 연말 최고 권위의 국제 대회인 '펍지 글로벌 챔피언십(PGC)' 출전권을 좌우하는 중요한 분수령이 될 전망이다.

PGS 서킷 3는 세 차례 시리즈를 하나의 시즌처럼 운영하는 방식이다. 첫 번째 대회인 PGS 7을 시작으로 PGS 8, PGS 9까지 성적을 누적해 최종 우승팀을 가린다. 특히 올해부터는 e스포츠 월드컵(EWC)에서 획득한 포인트까지 PGC 진출 경쟁에 반영되면서 상위권 팀들의 경쟁은 한층 치열해질 것으로 예상된다.

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흥행 분위기도 이어지고 있다. 상반기 열린 서킷 2는 3개 시리즈 합산 최고 동시 시청자 수 88만 명을 기록하며 역대 최고치를 경신했고, 총 시청 시간도 710만 시간을 넘어서며 직전 대회보다 20% 증가했다. 글로벌 '배틀그라운드' e스포츠의 관심도가 꾸준히 높아지고 있다는 평가다.

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이번 대회에는 세계 정상급 팀들이 총출동한다. 트위스티드 마인즈, 버투스 프로, 나투스 빈체레, 팀 팔콘스, 17게이밍, 포 앵그리 맨, 페트리코 로드 등 강호들과 함께 한국에서는 DN 수퍼스와 젠지 e스포츠, T1이 출전해 우승에 도전한다.

올해 새롭게 도입된 3인칭 시점(TPP) 경기 방식과 변화한 메타에 팀들이 얼마나 빠르게 적응했는지도 주요 관전 포인트다. 상반기 국제대회를 거치며 각 팀이 새로운 운영과 교전 전략을 다듬은 만큼 한층 수준 높은 경기가 펼쳐질 것으로 기대된다.

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대회는 중국 상하이에서 열린다. 총 24개 팀이 참가하며 글로벌 파트너 팀 12개와 지역 예선을 통과한 12개 팀이 맞붙는다. 총상금은 50만 달러 규모다.

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우선 5일부터 9일까지 PGS 7이 진행되고, 이어 13일부터 16일까지 PGS 8, 20일부터 23일까지 최종 시리즈인 PGS 9가 열린다. 각 시리즈 성적이 누적된 가운데 마지막 PGS 9 결승에서 서킷 3 챔피언이 탄생한다.

PGS 서킷 3는 하반기 첫 글로벌 대회이자 PGC 진출을 위한 본격적인 포인트 경쟁의 출발점이다. 세 차례 시리즈를 거쳐 누적 순위가 결정되는 만큼 첫 대회인 PGS 7부터 치열한 승부가 펼쳐질 것으로 예상된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com