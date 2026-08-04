최예나, SNS 개설 후 겪은 '황당한 굴욕'…2주 동안 팔로워 '0명'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 최예나가 새롭게 만든 SNS 계정에서 2주 동안 팔로워가 단 한 명도 생기지 않은 데 이어 스팸 계정으로 분류됐던 웃픈 사연을 공개했다.

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지난 3일 유튜브 채널 '내가진짜예나'에는 '내가 진짜 예나라고'라는 제목의 영상이 게재됐다. 최근 새롭게 개설된 해당 채널에서 최예나는 팬들과의 새로운 소통에 나섰다.

영상에서 최예나는 "사실 최근에 X(옛 트위터) 계정을 만들었다"며 "처음에 '안녕하세요. 예나입니다'라고 인사도 했는데 2주가 넘도록 팔로워가 0명이더라. 인생이라는 게 참 차갑다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

이를 들은 소속사 관계자마저 "계정을 만든 줄도 몰랐다"는 반응을 보여 현장을 폭소케 했다.

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최예나는 자신의 계정이 정상적으로 노출되는지 확인하기 위해 직접 게시글을 올렸지만 또 다른 난관을 마주했다. 해당 게시글이 X에서 '스팸일 수 있는 답글'로 분류된 것이다.

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이를 확인한 최예나는 "나 스팸 계정 아니다. 어떡하냐"며 억울함을 호소했고, 예상치 못한 상황에 웃음을 터뜨렸다.

현재 최예나의 X 계정은 약 11만8000명의 팔로워를 보유하며 당시와는 사뭇 달라진 모습을 보이고 있다.

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영상 공개 후에도 그는 "아직도 저 날을 잊지 못한다"며 당시를 떠올렸다.

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팬들은 "진짜 예나인데 아무도 못 알아봤다", "스팸 취급이라니 너무 웃기다", "당장 팔로우하러 가야겠다" 등 유쾌한 반응을 보였다.

한편 최예나는 오는 22~23일 양일간 '2026 YENA ENCORE LIVE 네모로부터 시작된, 잡힐 듯 말 듯 한 이세계 : 극장판' 앙코르 콘서트를 개최하며 아시아 투어의 대미를 장식한다. 또한 SBS 예능 '내 남은 연애' MC로도 활약하며 다양한 활동을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com