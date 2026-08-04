'재벌X형사2' 안보현 "진이수, 경찰학교 다녀오느라 시즌2 2년 걸렸다…방학 끝나고 학교 온 느낌"

SBS 드라마 '재벌X형사' 제작발표회가 4일 오전 서울 목동 SBS에서 열렸다. 배우 안보현이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.4/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 안보현이 시리즈물을 이끌고 가는 주연 배우의 책임감을 언급했다.

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안보현은 4일 서울 목동 SBS 사옥에서 열린 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2' 제작발표회에서 "진이수가 경찰학교 다녀오느라 시즌2까지 2년이 걸렸다"라며 "방학 끝내고 학교 오는 느낌"이라고 했다.

'재벌X형사2' 는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수와 새 팀장 주혜라의 돈발 날리는 유쾌·상쾌·통쾌 사이다 공조 수사극이다.

지난해 3월 종영한 '재벌X형사' 시즌 1은 강력팀 형사가 된 재벌 3세라는 참신한 설정과 돈을 수사의 치트키로 활용하는 독창적인 세계관으로 기존 수사극의 문법을 뒤집었다는 평을 얻었다. 여기에 시즌2까지 출격, 이제는 '재벌X형사' 시리즈가 SBS의 대표 시즌제 IP로 자리매김했다.

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안보현은 이제 '정식 형사'로 거듭난 재벌형사 진이수 역할로 시청자들을 다시 만난다. 더욱 교묘해진 범죄자들을 소탕하기 위해 전용기까지 띄우는 하이엔드 수사력으로 카타르시스를 선사할 예정이다.

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"경찰학교를 2년 안에 다녀왔다"는 안보현은 "그래서 시즌2 제작까지 2년이 걸렸다"고 너스레를 떨었다. 그러면서도 "더 멋있는 진이수 모습을 보실 수 있을 것"이라고 했다.

이어 "시즌1에 비해 통쾌한 액션이 많은 것 같다. 드라마에서 접하기 힘든 액션신도 많아서, 시청자들이 통쾌함을 느끼실 수 있을 것 같다"라고 액션신을 언급했다.

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그러면서 "시즌1을 끝내고 시즌2로 돌아올 때는 겨울방학을 끝내고 학교로 돌아오는 설레는 마음이었다"라며 "시즌2에서는 예상치 못한 에피소드의 인물들이 많이 나온다. 그런 점에서 '아우를 뛰어 넘는 형'이 되지 않을까 싶다"고 자신했다.

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시즌2까지 오면서 '진이수는 안보현의 대표 캐릭터'라는 평가도 나온다 안보현은 "시즌제를 이어간다는 점에서 배우로 책임감과 무게가 있었다. 시즌1 스태프, 배우들 함께 한다는 점도 기뻤는데, 시즌2도 유종의 미를 거둬야할 수도 있고, 이어나가야 할 수도 있는 연장선이기도 해서 책임감을 가졌다"고 밝혔다.

SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'는 오는 8월 7일(금) 오후 9시 50분에 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com