'재벌X형사2' 감독 "특별출연 유승호, 특별히 많이 출연…초반부터 등장, 중후반 중요 인물"

SBS 드라마 '재벌X형사' 제작발표회가 4일 오전 서울 목동 SBS에서 열렸다. 안보현과 정은채가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.4/

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[스포츠조선 정빛 기자] '재벌X형사2' 감독이 특별출연에 대한 이야기를 언급했다.

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안보현은 4일 서울 목동 SBS 사옥에서 열린 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2' 제작발표회에서 "유승호 특별출연인데, 역시 특별히 많이 출연한다"라며 "초반부터 나와, 중후반 중요한 인물"이라고 했다.

'재벌X형사2' 는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수와 새 팀장 주혜라의 돈발 날리는 유쾌·상쾌·통쾌 사이다 공조 수사극이다.

지난해 3월 종영한 '재벌X형사' 시즌 1은 강력팀 형사가 된 재벌 3세라는 참신한 설정과 돈을 수사의 치트키로 활용하는 독창적인 세계관으로 기존 수사극의 문법을 뒤집었다는 평을 얻었다. 여기에 시즌2까지 출격, 이제는 '재벌X형사' 시리즈가 SBS의 대표 시즌제 IP로 자리매김했다.

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시즌2로 돌아온 만큼, 한층 업그레이드된 스케일과 재미를 예고하고 있다. 김재홍 감독은 "수사가 막히면 돈이 막힌 게 아닌지 다시 생각해보자는 게 저희 로그라인이다. 시즌1 흥행이 살짝 아쉬웠는데, 흥행이 안 되는 것에 돈이 아쉬웠던 게 아닌지 생각했었다. 그래서 더 화려하고 볼거리 많은 '재벌X형사'로 돌아왔다"라고 귀띔했다.

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안보현은 이제 '정식 형사'로 거듭난 재벌형사 진이수 역할로 시청자들을 다시 만난다. 더욱 교묘해진 범죄자들을 소탕하기 위해 전용기까지 띄우는 하이엔드 수사력으로 카타르시스를 선사할 예정이다.

새로운 인물도 등장한다. 강력1팀장 주혜라 역할의 정은채가 합류하는 것. 이에 강력1팀의 관계성과 팀워크 역시 한층 풍성해질 전망이다.

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무엇보다 미스터리한 재벌 캐릭터 '유성원' 역의 유승호를 비롯해 김의성, 이학주, 허성태, 정채연, 전혜빈, 김혜은 등 스타들의 특별 출연도 예고됐다. 김 감독은 "진이수가 돈과 빽을 이용해서 사건을 해결한다. 저희도 캐스팅에서 보현 씨부터 저희까지 인맥을 총동원하면서 읍소하기도 했다"고 웃었다.

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이어 "유승호 씨가 연기해 준 새로운 인물 유성원은 진이수와 견줄 만한 기업의 인물이다. 미스터리미 인물로 등장하는데, 저희 극의 중후반부 기점으로 중요한 이야기를 담당하고 있다. 이 역할은 유승호 씨 아니면 쉽지 않겠다 싶어서 부탁드린다"고 유승호 역할을 설명했다.

최근 '취사병 전설이 되다' 이상이처럼, 특별출연의 정의가 새롭게 쓰이고 있다. 김 감독은 "저희도 특별히 많이 출연하시는 걸로 하셨다. 드라마 중후반부 기점으로 많이 나오시니, 숨기고 나중에 보여주려고 하다가, 도저히 숨겨질 용안이 아니라서 아끼지 말기로 했다. 처음부터 자주 등장한다"고 예고했다.

SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'는 오는 8월 7일(금) 오후 9시 50분에 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com