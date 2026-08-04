'재벌X형사2' 안보현 "정은채, '안나' 성격일 줄…형사 잘 어울려, '혐관 서사' 잘 살더라"

SBS 드라마 '재벌X형사' 제작발표회가 4일 오전 서울 목동 SBS에서 열렸다. 안보현과 정은채가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.4/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 안보현이 정은채의 합류를 반겼다.

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안보현은 4일 서울 목동 SBS 사옥에서 열린 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2' 제작발표회에서 "'안나' 속 정은채 보면서 실제 성격이지 않을까 했다"라며 "그런데 형사 서사가 잘 살더라"라고 했다.

'재벌X형사2' 는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수와 새 팀장 주혜라의 돈발 날리는 유쾌·상쾌·통쾌 사이다 공조 수사극이다.

지난해 3월 종영한 '재벌X형사' 시즌 1은 강력팀 형사가 된 재벌 3세라는 참신한 설정과 돈을 수사의 치트키로 활용하는 독창적인 세계관으로 기존 수사극의 문법을 뒤집었다는 평을 얻었다. 여기에 시즌2까지 출격, 이제는 '재벌X형사' 시리즈가 SBS의 대표 시즌제 IP로 자리매김했다.

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안보현은 이제 '정식 형사'로 거듭난 재벌형사 진이수 역할로 시청자들을 다시 만난다. 더욱 교묘해진 범죄자들을 소탕하기 위해 전용기까지 띄우는 하이엔드 수사력으로 카타르시스를 선사할 예정이다.

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새로운 인물도 등장한다. 강력1팀장 주혜라 역할의 정은채가 합류하는 것. 이에 강력1팀의 관계성과 팀워크 역시 한층 풍성해질 전망이다. 정은채는 "새로 합류한 캐릭터다. 시즌1에 이어 경쾌한 드라마가 어떻게 진행될지 팬으로 궁금했다. 모든 팀원의 호흡이 좋다는 얘기를 익히 들어서, 그것도 경험하고 싶어서 참여했다"라고 말했다.

이어 "과거에는 진이수와 경찰학교에서 사제관계로 인연을 맺었다. 제가 악마 교관으로 잡도리를 좀 했었다"고 웃으며 "점점 멋진 공조의 관계로 거듭난다"라고 예고했다.

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안보현은 정은채와의 호흡에 대해 "'안나'를 보고 아우라가 있고 실제 이런 성격이지 않을까 싶었다. 그래서 형사에 잘 어울릴까하고 궁금했다. 그런데 극 중에서 저와 혐관으로 나오는데 서사가 잘 살아서, 1~2회 때 보시면 제가 당하는 게 도파민이 터진다"라고 밝혔다.

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SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'는 오는 8월 7일(금) 오후 9시 50분에 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com