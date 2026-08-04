공효진, '태도 논란' 정준원 감쌌다…"녹화 끝나고 진짜 토해"

30일 서울 상암동 MBC 사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'의 제작발표회. 정준원과 공효진이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 정준원의 예능 태도 논란이 이어지는 가운데, 함께 출연했던 배우 공효진이 직접 입을 열며 후배를 감쌌다.

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공효진은 4일 자신의 SNS에 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?' 방송 화면을 캡처해 올리며 "녹화 후 진짜 토한 이 남편"이라는 글을 남겼다.

공개된 사진 속에는 긴장한 표정으로 촬영에 임하고 있는 정준원의 모습이 담겼다.

이어 공효진은 "내가 구해주질 못했어. 미안해"라고 덧붙이며 안타까운 마음을 전했다.

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특히 공효진은 정준원이 녹화를 마친 뒤 구토할 정도로 극심한 긴장감을 느꼈다고 밝혀 눈길을 끌었다. 방송 당시 다소 소극적으로 비쳤던 모습이 긴장감에서 비롯됐음을 전한 셈이다.

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앞서 공효진과 정준원은 지난 1일 방송된 '놀면 뭐하니?'에 출연해 새 드라마 '유부녀 킬러'를 홍보했다.

하지만 정준원은 예능 경험이 많지 않은 탓에 질문에 짧게 답하거나 출연진이 제안한 연기 챌린지에 적극적으로 참여하지 못하는 모습을 보였다.

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당시 그는 "정신이 없다. 머리가 멍해지는 것 같다"고 털어놨고, 공효진 역시 "원래 대화에 약한 사람"이라며 그의 성향을 대신 설명했다.

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방송 이후 일부 시청자들은 "예능 출연자로서 적극성이 부족했다"고 지적하며 이른바 '태도 논란'을 제기했다. 반면 첫 예능 출연인 만큼 지나친 비난이라는 옹호 의견도 이어졌다.

narusi@sportschosun.com