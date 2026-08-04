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공효진, '태도 논란' 정준원 감쌌다…"녹화 끝나고 진짜 토해"

입력

30일 서울 상암동 MBC 사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'의 제작발표회. 정준원과 공효진이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/
30일 서울 상암동 MBC 사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'의 제작발표회. 정준원과 공효진이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 정준원의 예능 태도 논란이 이어지는 가운데, 함께 출연했던 배우 공효진이 직접 입을 열며 후배를 감쌌다.

공효진은 4일 자신의 SNS에 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?' 방송 화면을 캡처해 올리며 "녹화 후 진짜 토한 이 남편"이라는 글을 남겼다.

공개된 사진 속에는 긴장한 표정으로 촬영에 임하고 있는 정준원의 모습이 담겼다.

이어 공효진은 "내가 구해주질 못했어. 미안해"라고 덧붙이며 안타까운 마음을 전했다.

특히 공효진은 정준원이 녹화를 마친 뒤 구토할 정도로 극심한 긴장감을 느꼈다고 밝혀 눈길을 끌었다. 방송 당시 다소 소극적으로 비쳤던 모습이 긴장감에서 비롯됐음을 전한 셈이다.

공효진, '태도 논란' 정준원 감쌌다…"녹화 끝나고 진짜 토해"

앞서 공효진과 정준원은 지난 1일 방송된 '놀면 뭐하니?'에 출연해 새 드라마 '유부녀 킬러'를 홍보했다.

하지만 정준원은 예능 경험이 많지 않은 탓에 질문에 짧게 답하거나 출연진이 제안한 연기 챌린지에 적극적으로 참여하지 못하는 모습을 보였다.

당시 그는 "정신이 없다. 머리가 멍해지는 것 같다"고 털어놨고, 공효진 역시 "원래 대화에 약한 사람"이라며 그의 성향을 대신 설명했다.

방송 이후 일부 시청자들은 "예능 출연자로서 적극성이 부족했다"고 지적하며 이른바 '태도 논란'을 제기했다. 반면 첫 예능 출연인 만큼 지나친 비난이라는 옹호 의견도 이어졌다.

narusi@sportschosun.com

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