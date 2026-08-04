[SC현장]'재벌X형사2', 돈발 스케일로 귀환…안보현 "시즌1 뛰어넘겠다"(종합)

SBS 드라마 '재벌X형사' 제작발표회가 4일 오전 서울 목동 SBS에서 열렸다. 박준영, 안보현, 정은채, 최경진이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.4/

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[스포츠조선 정빛 기자] 더 큰 돈과 더 큰 스케일을 장착했다.

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4일 서울 목동 SBS 사옥에서 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2' 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 김재홍 감독, 배우 안보현, 정은채, 강상준, 김신비가 참석했다.

'재벌X형사2' 는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수와 새 팀장 주혜라의 돈발 날리는 유쾌·상쾌·통쾌 사이다 공조 수사극이다.

지난해 3월 종영한 '재벌X형사' 시즌1은 강력팀 형사가 된 재벌 3세라는 참신한 설정과 돈을 수사의 치트키로 활용하는 독창적인 세계관으로 기존 수사극의 문법을 뒤집었다는 평을 얻었다. 이제는 시즌2까지 출격, '재벌X형사' 시리즈로 SBS의 대표 시즌제 IP가 됐다.

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시즌2로 돌아온 만큼, 한층 업그레이드된 스케일과 재미를 기대케 한다. 김 감독은 "'수사가 막히면 돈이 막힌 게 아닌지 다시 생각해보자'는 게 저희 로그라인이다. 시즌1 흥행이 살짝 아쉬웠는데, 흥행이 안 되는 것에 돈이 아쉬웠던 게 아닌지 생각했었다. 그래서 더 화려하고 볼거리 많은 '재벌X형사'로 돌아왔다"라고 웃었다.

SBS 드라마 '재벌X형사' 제작발표회가 4일 오전 서울 목동 SBS에서 열렸다. 배우 안보현이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.4/

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안보현은 이제 '정식 형사'로 거듭난 재벌형사 진이수 역할로 시청자들을 다시 만난다. 더욱 교묘해진 범죄자들을 소탕하기 위해 전용기까지 띄우는 하이엔드 수사력으로 카타르시스를 선사할 예정이다.

"경찰학교를 2년 안에 다녀왔다"는 안보현은 "그래서 시즌2 제작까지 2년이 걸렸다"고 너스레를 떨었다. 그러면서도 "더 멋있는 진이수 모습을 보실 수 있을 것"이라며 말했다.

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이어 "시즌1에 비해 통쾌한 액션이 많은 것 같다. 드라마에서 접하기 힘든 액션신도 많아서, 시청자들이 통쾌함을 느끼실 수 있을 것 같다"라고 액션신을 언급했다.

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그러면서 "시즌1을 끝내고 시즌2로 돌아올 때는 겨울방학을 끝내고 학교로 돌아오는 설레는 마음이었다"라며 "시즌2에서는 예상치 못한 에피소드의 인물들이 많이 나온다. 그런 점에서 '아우를 뛰어 넘는 형'이 되지 않을까 싶다"고 자신했다.

시즌2까지 오면서 '진이수는 안보현의 대표 캐릭터'라는 평가도 나온다. 안보현은 "시즌제를 이어간다는 점에서 배우로 책임감과 무게가 있었다. 시즌1 스태프, 배우들 함께 한다는 점도 기뻤는데, 시즌2도 유종의 미를 거둬야할 수도 있고, 이어나가야 할 수도 있는 연장선이기도 해서 책임감을 가졌다"고 밝혔다.

만약 실제로 재벌의 재력이 생긴다면, 진이수처럼 수사보다 먼저 해보고 싶은 일에도 궁금증이 생긴다. 안보현은 "이수가 형사라는 전제하에 저 혼자 시나리오를 써봤는데, 크루즈에 헬기도 있고 하니, 크루즈를 타고 다니다가 세계적으로 수사를 하면 어떨까 했다"라고 상상했다.

실제 안보현 역시 크루즈를 거론했다. 안보현은 "저 또한 크루즈 타고 여행다니고 싶다. 제주도 갈 때 크루즈 탔던 기억이 좋아서, 돈이 많으면 여기 계신 분들 다 태워서 크루즈 가고 싶다. 만약 전작 '김부장' 시청률을 뛰어 넘는다면 크루즈 승선시키겠다"고 너스레를 떨었다.

SBS 드라마 '재벌X형사' 제작발표회가 4일 오전 서울 목동 SBS에서 열렸다. 배우 정은채가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.4/

새로운 인물도 등장한다. 강력1팀장 주혜라 역할의 정은채가 합류하는 것. 이에 강력1팀의 관계성과 팀워크 역시 한층 풍성해질 전망이다. 정은채는 "새로 합류한 캐릭터다. 시즌1에 이어 경쾌한 드라마가 어떻게 진행될지 팬으로 궁금했다. 모든 팀원의 호흡이 좋다는 얘기를 익히 들어서, 그것도 경험하고 싶어서 참여했다"라고 말했다.

이어 "과거에는 진이수와 경찰학교에서 사제관계로 인연을 맺었다. 제가 악마 교관으로 잡도리를 좀 했었다"고 웃으며 "점점 멋진 공조의 관계로 거듭난다"라고 예고했다.

안보현은 정은채와의 호흡에 대해 "많은 작품이 있지만 '안나'를 보고 아우라가 있고 실제 이런 성격이지 않을까 싶었다. 그래서 형사에 잘 어울릴까하고 궁금했다. 그런데 극 중에서 저와 혐관으로 나오는데 서사가 잘 살아서, 1~2회 때 보시면 제가 당하는 게 도파민이 터진다"라고 밝혔다.

SBS 드라마 '재벌X형사' 제작발표회가 4일 오전 서울 목동 SBS에서 열렸다. 안보현과 정은채가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.4/

또 미스터리한 재벌 캐릭터 유성원 역의 유승호를 비롯해 김의성, 이학주, 허성태, 정채연, 전혜빈, 김혜은 등 스타들의 특별 출연도 예고됐다. 김 감독은 "진이수가 돈과 빽을 이용해서 사건을 해결한다. 저희도 캐스팅에서 보현 씨부터 저희까지 인맥을 총동원하면서 읍소하기도 했다"고 웃었다.

이어 "유승호 씨가 연기해 준 새로운 인물 유성원은 진이수와 견줄 만한 기업의 인물이다. 미스터리미 인물로 등장하는데, 저희 극의 중후반부 기점으로 중요한 이야기를 담당하고 있다. 이 역할은 유승호 씨 아니면 쉽지 않겠다 싶어서 부탁드린다"고 유승호 역할을 설명했다.

최근 '취사병 전설이 되다' 이상이처럼, 특별출연의 정의가 새롭게 쓰이고 있다. 김 감독은 "저희도 특별히 많이 출연하시는 걸로 하셨다. 드라마 중후반부 기점으로 많이 나오시니, 숨기고 나중에 보여주려고 하다가, 도저히 숨겨질 용안이 아니라서 아끼지 말기로 했다. 처음부터 자주 등장한다"고 예고했다.

SBS 드라마 '재벌X형사' 제작발표회가 4일 오전 서울 목동 SBS에서 열렸다. 배우 최경진이 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.4/

SBS 드라마 '재벌X형사' 제작발표회가 4일 오전 서울 목동 SBS에서 열렸다. 배우 박준영이 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.4/

강력1팀 가족들도 다시 뭉쳐 반가움을 산다. '우직한 형사' 박준영 역할의 강상준, '막내 형사' 최경진 역할의 김신비가 변함없는 끈끈한 호흡을 자랑한다. 강상준은 "시즌1에 비해 시즌2는 케미가 있고, 강력 1팀이 수사를 풀어가는 재미가 더 있다. 진이수가 더 전문성이 생겨, 형사로 팀원들과 더 수사가 조화롭다"라고 소개했다.

김신비는 "시즌1에서도 기상천외한 사건들과 볼거리가 많았는데, 한층 더 업그레이드된 액션과 저희 팀워크를 포인트로 보시면 좋을 것 같다"라고 거들었다.

SBS 드라마 '재벌X형사' 제작발표회가 4일 오전 서울 목동 SBS에서 열렸다. 박준영, 안보현, 정은채, 최경진이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.4/

무엇보다 올해 '멋진 신세계', '김부장'의 연이은 흥행에 이어 '재벌X형사2'까지 가세, 2026년 SBS 금토드라마의 흥행 계보를 이어갈 것이라는 기대가 나온다. 그런가 하면, 한편으로는 부담도 있을 것으로 보인다.

안보현은 "부담보다 기대가 컸다. 전작도 잘 될 거라 생각했는데, 수치를 보고 약간의 부담감은 있었다"고 했고, 김 감독 역시 "'김부장'이 말도 안 되는 시청률을 거두면서 대성공을 거뒀다. 부담이 없다면 거짓말이다. 부담을 100배로 가지고 있다. 드라마는 절대 평가라 생각한다. 저희 목표는 시즌1보다 잘 만들자였다. 시즌2 자체로, 시즌1의 과정과 기록을 뛰어 넘고 싶다"라고 밝혔다.

안보현은 "저도 시즌1을 넘으면 좋을 것 같다. 한 15% 시청률만 넘어도 행복할 것 같다. '김부장'에서 윤경호 선배님이 묵언수행을 한 것처럼 저희가 특별한 것이 없어서, 저희는 15% 넘으면 공약 관련 댓글을 한 번 받아보고 싶다.

김 감독은 동시간대 MBC 드라마 '유부녀 킬러'와 맞붙는 것에는 "'유부녀 킬러'도 마찬가지로 TV 앞으로 사람들을 불러들이는 일 자체가 반갑다"고 답했다.

그러면서 '재벌X형사2' 만의 차별점으로 "살인적인 폭염, 무더위 한 가운데 속 시원하게 밤에 볼 수 있는 추리 수사물이다. 다른 작품들에서 볼 수 없는 차별화된 에피소드를 가지고 있다"고 짚었다.

또 "저희는 돈으로 치료하는 '돈치킨' 같은 작품이다. 수사물이지만 키치한 매력이 있는 시리즈물이 됐으면 한다"고 바랐다.

SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'는 오는 8월 7일(금) 오후 9시 50분에 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com