원위, '면 : 언노운 아틀라스'로 완성할 지도…정규 3집 스케줄러 공개

사진제공=알비더블유(RBW)

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[스포츠조선 정빛 기자] 원위(ONEWE)가 정규 3집 컴백 카운트다운에 돌입했다.

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원위는 지난 3일 공식 SNS를 통해 정규 3집 '면 : 언노운 아틀라스(面 : Unknown Atlas)'의 스케줄러를 공개했다.

공개된 스케줄러에는 오래된 타자기를 중심으로 정규 3집 프로모션 일정이 빈티지한 타이포그래피로 담겼다. 고전적인 인쇄물 감성을 살린 디자인에 동화적인 일러스트를 더해 새 앨범의 분위기를 암시하며 호기심을 자극했다.

스케줄러에 따르면 원위는 앨범 발매 전까지 3종의 챕터 포토를 시작으로 트랙리스트, 챕터 포스터, 챕터 이미지, 하이라이트 리릭북, 뮤직비디오 티저, 하이라이트 메들리 등을 순차적으로 공개하며 컴백 분위기를 끌어올릴 예정이다.

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여기에 오는 9월 19~20일 여섯 번째 단독 콘서트 '2026 원위 6th 라이브 콘서트 '오! 뉴 이!볼루션 VI(2026 ONEWE 6th Live Concert 'O! NEW E!volution VI')'' 개최도 예고해 팬들의 기대를 더했다.

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'면 : 언노운 아틀라스'는 원위가 이어온 점·선·면 시리즈의 대미를 장식하는 앨범이다. 싱글 2집 '점 : 더 퀴버(點 : The Quiver)', 디지털 싱글 '선 : 더 웨이크(線 : The Wake)'에 이어 '면 : 언노운 아틀라스'를 통해 세상에 단 하나뿐인 음악 지도를 완성하며, 한층 확장된 음악 세계를 선보일 예정이다.

원위의 정규 3집 '면 : 언노운 아틀라스'는 오는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com