'세 딸맘' 선예, 막내도 벌써 이만큼 컸어…엄마 닮아 폭풍성장

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[스포츠조선 조민정 기자] 원더걸스 출신 선예가 세 딸과 함께한 여름휴가 근황을 공개했다.

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선예는 4일 자신의 SNS에 "SUMMER & WE at the BEACH"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 속초 해변에서 가족과 함께 여유로운 시간을 보내는 선예의 모습이 담겼다. 선글라스를 착용한 채 셀카를 남긴 선예는 변함없는 미모를 자랑했고 뒤편에서는 세 딸이 모래사장을 뛰어다니며 바다를 즐기는 모습이 포착돼 훈훈함을 자아냈다.

또 다른 사진에서는 세 딸이 나란히 모래놀이 장난감을 들고 바다를 향해 걸어가는 뒷모습이 담겼다. 훌쩍 자란 딸들의 모습과 엄마를 꼭 닮은 분위기가 시선을 사로잡았다.

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팬들은 "딸들이 정말 많이 컸다", "선예는 여전히 그대로다", "보기만 해도 힐링되는 가족사진" 등의 반응을 보이며 응원을 보냈다.

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한편 선예는 2013년 캐나다 교포 출신 선교사 제임스 박과 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다. 최근에는 방송과 공연, 뮤지컬 등을 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com