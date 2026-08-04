정다은 맞아? 아나 이미지 벗고 파격 비키니...♥조우종도 놀랄 과감 변신

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]KBS 아나운서 출신 방송인 정다은이 파격 비키니 자태를 선보였다.

Advertisement

정다은은 4일 자신의 SNS를 통해 "여름 휴가 또키나와 포토"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속에는 가족들과 떠난 일본 오키나와의 한 리조트 수영장에서 힐링 가득한 시간을 보내고 있는 정다은의 모습이 담겨있다.

이때 정다은은 밀짚모자와 강렬한 빨간색 비키니를 매치한 스타일로 시선을 사로잡았다. 아나운서 시절의 단정한 이미지와는 다른 과감한 스타일을 선보인 그는 늘씬한 몸매와 건강미를 자랑하고 있어 시선을 집중시켰다.

Advertisement

앞서 정다은은 2023년 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 출연해 프리 선언 후 과감한 스타일 변화를 공개한 바 있다.

Advertisement

당시 정다은은 크롭티 등 이전과 다른 패션을 선보이며 "감옥이었다. 우리가 생각하는 아나운서 이미지가 있지 않냐. 단아하고 단정하고, 항상 그 틀 안에 살다가 15년 만에 족쇄를 풀었다"고 털어놨다.

이에 남편 조우종은 "진짜 한 번 벗어나는 게 아니라 옷을 벗으려고 하고 있다. 큰일이다. 옷을 입어야지"라고 아내의 변화된 패션 스타일에 못마땅해해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

한편, 정다은은 2017년 방송인 조우종과 결혼해 슬하에 딸 아윤 양을 두고 있다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com