시간의 철학을 공간의 향으로… 다우닝 'D.well'과 왓더퓸의 감성 컬래버

(사진=오르락컴퍼니)

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[스포츠조선 권영한 기자] 프래그런스 솔루션 기업 오르락컴퍼니(대표 김시현, 이동호)가 자사 프래그런스 브랜드 WHAT THE FUME(왓더퓸)을 통해 다우닝의 프리미엄 가구 브랜드 D.well(드웰)의 시그니처 향과 디퓨저 'FAMILY MOTTO(패밀리 모토)'를 개발했다고 밝혔다.

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다우닝의 프리미엄 브랜드 드웰은 40년 이상 축적해 온 가구 제작 노하우와 헤리티지를 바탕으로 차별화된 가구를 선보이고 있다. 소비자의 생활에 대한 연구와 높은 전문성을 기반으로 편안하고 품격 있는 거실 문화를 제안하며, 가죽 소재에 대한 연구개발과 엄선된 원자재, 다우닝만의 견고한 제조 기술력을 브랜드의 핵심 가치로 삼고 있다.

특히 화려함보다 절제된 미학을, 짧은 유행보다 오래 남는 여운을 추구한다. 공간에 자연스럽게 어우러지면서도 시간이 흐를수록 존재감이 깊어지는 가구를 만든다는 것이 D.well의 철학이다.

(사진=D.WELL)

이러한 철학을 바탕으로 개발된 시그니처향의 이름은 'FAMILY MOTTO'다. 가족 구성원 사이에서 오랫동안 이어지는 가치와 태도를 의미하는 '가훈'에서 착안한 이름으로, 한 공간 안에서 세대를 거쳐 이어지는 기준과 쉽게 변하지 않는 가치를 담았다.

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'FAMILY MOTTO'는 절제된 첫인상과 시간이 흐를수록 깊어지는 잔향을 통해 D.well이 추구하는 가구의 미학과 시간에 대한 태도를 후각적으로 구현했다. 공간에 자연스럽게 스며들면서도 오래도록 존재감을 남기는 향으로, D.well이 오랜 시간 지켜온 견고함과 깊이를 담아냈다.

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이번 프로젝트는 개발된 향을 공간에 적용하는 데 그치지 않고, D.well의 브랜드 철학을 담은 디퓨저 상품으로 완성했다는 점에서도 의미가 있다. 소비자는 가구를 보고 사용하는 시각적·촉각적 경험을 넘어 향을 통해 브랜드를 경험하고, 일상적인 공간에서도 D.well이 추구하는 가치와 분위기를 이어갈 수 있다.

오르락컴퍼니 관계자는 "FAMILY MOTTO는 단순히 가구와 잘 어울리는 향을 개발하는 프로젝트가 아니라, 다우닝과 D.well이 오랫동안 지켜온 기준과 시간에 대한 태도를 향으로 옮기는 작업이었다"며 "처음 마주하는 순간보다 시간이 흐른 뒤 더욱 깊은 인상을 남기는 D.well의 가구처럼, 향 역시 공간 안에 자연스럽게 스며들며 오래 남도록 설계했다"고 말했다.

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이어 "오르락컴퍼니는 시그니처 향 개발부터 공간 적용, 프래그런스 상품 기획과 개발까지 브랜드 경험 전반을 연결하고 있다"며 "앞으로도 다양한 산업군의 정체성을 향이라는 매개체를 통해 구현해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

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D.well의 브랜드 철학을 담은 시그니처디퓨저 'FAMILY MOTTO'는 8월 1일부터 드웰 전국 매장에서 만나볼 수 있다.

권영한 기자 kwonfilm@sportschosun.com