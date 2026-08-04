현직 女아나운서, 스토킹 피해 직접 고백…"직장까지 찾아와, 변호사 선임"

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[스포츠조선 조민정 기자] 스포티비(SPOTV) 아나운서 김윤희가 직장과 생활 반경까지 찾아오는 스토킹 피해를 호소하며 법적 대응에 나섰다.

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김윤희는 지난 3일 자신의 SNS를 통해 "최근 직장이나 제 행동 반경을 따라 무단으로 찾아오시는 분이 있다"며 장문의 글을 올렸다.

그는 "이러한 행위는 스토킹 범죄에 해당할 수 있다"고 경고한 뒤 "이미 변호사를 선임해 법률 검토를 진행하고 있다. 같은 일이 반복된다면 주저하지 않고 법적 조치를 취하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "응원해주시는 마음은 언제나 감사하다"면서도 "사생활과 안전만큼은 꼭 지켜주시길 부탁드린다"고 당부했다.

김윤희의 글이 공개되자 팬들은 "직장까지 찾아가는 건 선을 넘었다", "반드시 강경 대응했으면 좋겠다", "안전이 최우선" 등의 반응을 보이며 응원을 보냈다.

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한편 김윤희는 SBS Biz 경제 앵커를 거쳐 MBC '14F'와 SBS '모닝와이드' 등에서 활동했다. 2022년부터 스포티비에 합류해 '스포타임 베이스볼'을 비롯해 '스포타임 위클리 쇼', 'SPOTV 뉴스 위클리 상암' 등 다양한 스포츠 프로그램의 진행을 맡고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com