엄정화가 4명이네...눈매-미소 똑닮은 가족사진 한 장에 온라인 들썩('아침마당')

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 배우 엄정화가 엄마와 언니, 동생까지 똑 닮은 외모로 화제를 모은 가족사진 비하인드를 밝혔다.

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4일 방송된 KBS 1TV '아침마당'에는 영화 '오케이 마담2' 주연배우 엄정화, 박성웅, 배정남이 출연했다.

이날 엄정화는 최근 큰 화제를 모았던 가족사진에 대해 "이렇게까지 화제가 될 줄은 정말 몰랐다"라며 웃었다.

앞서 엄정화는 지난 6월 자신의 SNS를 통해 어머니와 언니, 동생과 함께 여행을 떠나 수영장에서 촬영한 사진을 공개, 이후 네 사람의 똑 닮은 모습이 화제를 모았다.

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해당 가족사진은 이날 방송에서도 다시 공개됐다. 사진을 본 MC들은 "엄정화 엄정화 엄정화다", "누가 엄정화냐", "자막이 없었으면 누가 엄정화인지 못 알아볼 뻔했다"며 입을 모아 놀라워했다.

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이에 대해 엄정화는 "바쁘다 보니까 몇 년 동안 엄마 생일을 엄마 마음에 들게 챙겨드리지 못했다"라면서 "오랜만에 여행을 가서 수영장에서 사진을 찍었다"라고 당시를 떠올렸다. 이어 "너무 행복한 순간이라서 SNS에 올렸는데 다음날 난리가 났다"라면서 "다 똑같이 생겼다고 하더라"며 웃었다.

그러면서 "엄마도 너무 좋아하셨고, 언니와 동생도 정말 기뻐했다"라면서 "나도 너무 좋다"라며 가족들의 반응을 전했다.

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한편, 엄정화는 오는 12일 개봉하는 영화 '오케이 마담2'를 통해 관객들과 만난다.

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anjee85@sportschosun.com