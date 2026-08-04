카카오게임즈, 박태준 웹툰 품는다…'외모지상주의'·'김부장' IP 등의 게임화 협력

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카카오게임즈가 인기 웹툰 IP 확보에 나서며 콘텐츠 기반 게임 사업 확대에 속도를 낸다.

카카오게임즈는 4일 더그림엔터테인먼트와 게임 개발 및 서비스 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약으로 카카오게임즈는 더그림엔터테인먼트가 보유한 웹툰과 만화 IP를 게임 개발과 서비스에 활용할 수 있게 됐다. 이를 통해 인기 콘텐츠를 게임으로 확장하고 국내는 물론 글로벌 시장을 겨냥한 신작 개발 가능성도 높아질 것으로 전망된다.

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더그림엔터테인먼트는 웹툰 작가 박태준이 설립한 제작사로, '외모지상주의', '김부장' 등 국내외에서 인기를 얻은 다수의 웹툰 IP를 보유하고 있다. 특히 '외모지상주의'는 글로벌 누적 조회 수와 탄탄한 팬덤을 기반으로 애니메이션과 드라마 등 다양한 콘텐츠로 확장되며 대표적인 원소스멀티유즈(OSMU) 사례로 평가받고 있다.

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카카오게임즈는 이번 협약을 계기로 경쟁력 있는 스토리 기반 IP를 게임으로 재해석해 이용자층을 넓힌다는 전략이다. 최근 게임업계가 자체 IP뿐 아니라 웹툰·웹소설 등 검증된 콘텐츠를 활용한 신작 개발에 적극 나서고 있는 가운데, 강력한 팬덤을 보유한 웹툰 IP는 흥행 가능성을 높이는 핵심 자산으로 꼽힌다.

업계에서는 이번 협력이 어떤 작품의 게임화로 이어질지에도 관심이 쏠린다. 액션과 학원물, 범죄물 등 장르가 다양한 더그림엔터테인먼트의 대표 IP 가운데 어떤 작품이 게임으로 제작될지가 향후 주요 관전 포인트가 될 전망이다.

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카카오게임즈 이시우 대표는 "파워 있는 IP와 두터운 팬층을 보유한 더그림엔터테인먼트와의 협약으로 이용자들에게 새로운 즐거움을 전할 수 있을 것으로 기대한다"며 "글로벌 시장에서 많은 관심을 모을 수 있는 게임이 나올 수 있도록 의미 있는 협업을 진행하겠다"고 전했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com