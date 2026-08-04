컴투스, 대학생 서포터즈 '컴투스 플레이어' 16기 모집…게임 콘텐츠 제작 직접 참여

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컴투스가 게임 산업에 관심 있는 대학생을 대상으로 공식 서포터즈 '컴투스 플레이어' 16기 모집에 나선다.

이번 모집은 콘텐츠 PD(영상 기획·촬영·편집), 콘텐츠 에디터(디자인 기반 콘텐츠 및 숏폼 제작) 등 2개 분야에서 진행된다. 국내 거주 대학생이라면 누구나 지원할 수 있으며, 지원자는 참가 신청서와 함께 자유 형식의 포트폴리오를 제출해야 한다. 게임 산업과 최신 트렌드에 대한 이해도가 높고 AI 도구 활용 능력을 갖춘 지원자는 우대한다.

지원서는 오는 18일 오전 10시까지 컴투스 채용 홈페이지를 통해 접수한다. 서류 심사와 면접을 거쳐 선발된 참가자들은 9월부터 내년 2월까지 약 6개월 동안 활동하게 된다.

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'컴투스 플레이어'는 단순한 홍보 활동에 그치지 않는다. 참가자들은 컴투스의 채용과 기업문화, 사내외 행사, 현직자 인터뷰, 직무 브이로그 등 다양한 주제를 직접 기획하고 콘텐츠로 제작하며 실무 경험을 쌓게 된다. 월 1회 오프라인 정기 모임에서는 채용 담당자와 현업 실무진의 멘토링도 받을 수 있다.

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활동 혜택도 다양하다. 제작한 콘텐츠는 제작자 이름과 함께 컴투스 공식 채널에 공개돼 개인 포트폴리오로 활용할 수 있으며, 매월 활동비와 우수팀 포상, 수료증이 제공된다. 특히 프로그램을 성공적으로 마친 참가자에게는 향후 컴투스 인턴십 지원 시 서류전형 가산점도 부여된다.

'컴투스 플레이어'는 2019년 시작된 대학생 대외활동 프로그램으로, 게임과 콘텐츠 산업에 관심 있는 대학생들이 직접 콘텐츠를 기획하고 제작하며 게임업계 실무를 경험할 수 있는 프로그램으로 자리매김하고 있다. 최근 게임업계가 숏폼과 영상 콘텐츠를 활용한 채용 브랜딩을 강화하는 가운데, 실무 경험과 포트폴리오를 동시에 쌓을 수 있는 프로그램으로 대학생들의 관심을 끌 것으로 보인다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com