박성광♥이솔이, 이혼설 부인 후 또 안타까운 소식 "바라만 봐야 하는 무기력함"

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[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 박성광과 아내 이솔이가 이혼설을 부인한 뒤 심장병을 앓고 있는 반려견 두 마리를 함께 돌보며 하루하루 애태우고 있는 근황을 전했다.

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박성광은 4일 자신의 SNS를 통해 "갑자기 또 심해져서 급 병원행"이라는 글과 함께 반려견 광복이를 데리고 병원으로 이동 중인 모습을 공개했다.

영상 속에는 심장병으로 폐수종 증상이 잦아지면서 힘겨워하는 광복이의 모습이 담겨 안타까움을 자아냈다. 잠시 후 병원에 도착한 박성광은 "조금만 힘내자 광복아"라면서 응원했다.

아내 이솔이도 팬들의 반려견 걱정에 직접 답했다. 그는 "광복이 아프다던데 괜찮냐. 같이 병원 안 다니냐"라는 질문에 "같이 병원 다닌다. 심장병 강아지가 두 마리라서 돌아가면서 케어하고 있다"라고 밝혔다.

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이솔이는 "매일 강아지들 호흡수 세어보며 마음 졸이는 하루하루"라면서 "특히 광복이가 급성이라 병원 자주 다니고 있다. 겨울이도 심장이 비대해져 기침이 심해졌다"라며 반려견의 증상을 설명했다. 그러면서 "바라만 봐야 하는 무기력함에 참 슬프다"라면서 "잘 케어하겠다. 걱정해 줘서 고맙다"라고 전했다.

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한편, 이솔이는 2020년 개그맨 박성광과 결혼했으며, SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 부부의 일상을 공개하며 시청자들의 사랑을 받아왔다.

최근 이솔이는 SNS에 올린 의미심장한 글이 온라인에서 확대 해석되면서 박성광과의 불화설과 이혼설에 휩싸였으나, 확대 해석을 경계하며 직접 해명한 바 있다. 이후 박성광이 이솔이의 SNS에 공개적으로 애정 가득한 댓글을 남기며 변함없는 부부애를 드러냈다.

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anjee85@sportschosun.com