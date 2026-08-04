'쌍둥이 출산' 레이디제인, 20kg 감량..늘어난 흉곽도 좁혔다 "1일 1식+운동 효과"

사진=레이디제인 SNS

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 레이디제인이 쌍둥이 출산 후 20kg을 감량한 비결을 밝혔다.

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4일 '여성동아' 유튜브 채널에는 ''홍대 여신'→'MZ 육아맘' 레이디 제인 | 통잠 공약 지킨 남편의 군대식 육아 | 강제 '1일 1식' 하다 보니 ?20kg'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 레이디제인은 쌍둥이 출산 1년 차라고 보기 힘들 정도로 깡마른 모습으로 등장해 눈길을 끌었다. 그는 임신 후 20kg가 쪘지만 거의 다 빠졌다면서 "먹는 양을 줄이고 운동을 열심히 했다. 운동은 필라테스를 하며 효과를 봤다. 쌍둥이를 가진 후 흉곽 뼈도 많이 늘어나서 이걸 닫는 운동을 했는데 효과가 있었다"라고 밝혔다.

사진='여성동아' 유튜브 채널

이어 "쌍둥이 육아가 힘들어 살이 저절로 빠진다. 먹을 시간이 없다. 먹는 양을 줄여야 한다고 하는데 저는 줄이지 않았다. 먹을 시간이 없다. 한 숟가락을 떠서 먹으려고 하면 애들이 운다"라고 이야기했다.

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또 "아이들이 유아식으로 넘어가는 단계인데 저희가 먹는 걸 보면 자꾸 달라고 한다. 그래서 애들 앞에서 뭘 못 먹겠다. 최대한 아무것도 안 먹으려고 하고 먹어도 5분~10분 내로 끝내야 하니까 먹는 양이 줄 수밖에 없더라. 남편도 살이 쏙 빠졌다"라고 덧붙였다.

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한편 레이디제인은 2023년 10세 연하 그룹 빅플로 출신 뮤지컬 배우 임현태와 결혼했으며 지난해 시험관 시술을 통해 쌍둥이 딸을 출산했다.

joyjoy90@sportschosun.com