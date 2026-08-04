'친부 갈등' 서민재, 나홀로 출산 子 향한 애틋한 심경...육아 전하며 활동 재개

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[스포츠조선 조민정 기자] '하트시그널3' 출신 서민재(개명 후 서은우)가 엄마가 된 뒤 처음으로 아들을 향한 진심을 글에 담았다.

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3일 서민재는 브런치 연재를 다시 시작하며 출산 후 달라진 삶과 육아 일상을 공개했다. 과거 치료 과정과 중독 경험을 기록했던 것과 달리 이번에는 엄마가 된 자신의 이야기를 차분히 풀어냈다.

특히 '아기에게'라는 제목의 글에서는 "널 처음 마주한 순간 설명할 수 없는 사랑을 느꼈다"며 "평행우주가 있어도 널 사랑하고 있을 거야"라고 적었다. 아이를 처음 품에 안았던 순간의 벅찬 감정을 담담하게 표현하며 깊은 애정을 전했다.

또 다른 글에서는 출산 직후 병원에서 처음 '어머니'라는 호칭을 들었던 순간도 떠올렸다. 그는 아직은 낯설게 느껴졌던 호칭과 엄마가 되어가는 과정을 솔직하게 기록했다.

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서민재는 지난해 혼전임신 사실을 공개하며 아이 친부와 연락이 닿지 않는다고 밝혀 큰 화제를 모았다. 이후 친부를 상대로 친자 확인과 양육비 청구 등 법적 절차를 진행해왔고 지난해 12월 건강하게 아들을 출산했다.

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최근에는 유튜브 채널을 통해 새 프로필 촬영 브이로그도 공개했다. 그는 "오랜만에 브이로그를 찍으려니 어떻게 했는지 까먹었다"며 근황을 전했고 다양한 콘셉트의 프로필 촬영을 마치며 활동 재개를 준비하는 모습을 보였다.

한편 서민재는 2020년 채널A '하트시그널3'를 통해 얼굴을 알렸다. 미스코리아 경북 출신이자 현대자동차 대졸 공채 최초 여성 정비사 이력으로 화제를 모았다. 지난 2022년에는 남태현과의 필로폰 투약 혐의로 집행유예를 선고받았다. 이후 서은우로 개명한 뒤 새로운 삶을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com