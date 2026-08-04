수애, 47세 맞아? 4년 공백→새 프로필 공개..'변함없는 청순美'

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 수애가 SNS 활동을 시작, 새 프로필 사진도 공개하며 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

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3일 수애는 자신의 SNS에 "2025년 11월"이라는 글과 새 프로필 사진을 남겼다.

사진 속 수애는 청순한 분위기 속 단아한 미모를 뽐내 시선을 사로잡았다. 화려한 메이크업이나 액세서리 없이도 특유의 우아한 분위기를 자랑했다. 무채색 의상의 담백한 스타일링에도 수애만의 청초하고 고급스러운 아우라가 빛났다.

또 수애는 자신을 반가워하는 지인에게 "여기서 보니 반갑네요 작가님. '우사남' 때 따뜻했던 사진들 너무 좋았습니다"라는 댓글을 남기며 직접 소통하기도. 수애가 그동안 이렇다 할 SNS 활동을 하지 않았기에 팬들은 "아이디 오피셜로 바꾼 거. 나 기대한다 언니. 제발 작품하자", "아이디에 프로필까지 바꾸고 피드가 올라오고... 기대해도 됩니까", "언제든 편하게 소통해 주세요" 등 뜨거운 반응을 보냈다.

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이에 앞서 지난달, 메이크업 아티스트 방선화의 SNS를 통해 수애의 근황이 공개된 바 있다. 이 사진에서도 수애는 동안 미모를 뽐내며 팬들의 관심을 모았다. 오랜만에 SNS 활동을 재개한 만큼 향후 활동에 대한 기대감도 커지고 있다.

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한편 수애는 1979년 생으로 올해 나이 만 47세다. 2022년 종영한 JTBC 드라마 '공작도시' 이후 4년 간 공백기를 갖고 있다. 지난해 드라마 '내부자들' 출연을 검토했지만 하차했다.

joyjoy90@sportschosun.com