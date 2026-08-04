신동엽, 붐이 선물한 '100만 원대 와인' 싱크대에 쏟아버린 사연 "암살 시도?"

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 신동엽이 붐에게 가짜 와인을 선물 받은 비하인드를 공개했다.

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지난 3일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 "붐 넉살 한해 역대급 화려한 붐쇼"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 붐은 "와인, 중국산 이야기하니까 내가 너무 죄송하다"라면서 과거 신동엽에게 가짜 와인을 선물한 일을 언급했다.

이에 먼저 신동엽은 tvN '놀라운 토요일' 초기 회의 당시 제작진의 걱정에도 붐을 MC로 강력하게 추천한 사실을 밝혔다.

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신동엽은 "한 6개월 지났나. 붐이 제작진을 통해 섭외 비하인드를 들었나보다. 대기실로 와서 와인을 선물해 줬다"라며 "너무 고가였다. 100만 원이 넘는 거였다"라고 밝혔다.

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그는 "아는 분한테 선물을 받았다더라. 그런데 우리나라도 그렇고 다른 나라도 그렇고 가짜가 되게 많다"라며 "'이거 아냐'라고 물어봤더니 모르는데 되게 고급스러운 와인인 것만 안다고 하더라"며 당시 상황을 전했다.

그러면서 "나는 같은 브랜드의 와인이 집에 있다. 맛을 또 너무 잘한다"라며 "몇 달 후 나한테 선물해 주고 싶은 날이라서 선물 받은 와인을 마셨는데, 마시자마자 싱크대로 가서 뱉고 남은 것도 버렸다"라고 밝혔다.

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이를 들은 한해는 "가짜 중에서도 성의 없는 가짜"라고 했고, 넉살은 "암살 시도"라고 말해 폭소를 안겼다.

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하지만 신동엽은 "나는 붐한테 마음을 받았다. 그 선물한 분도 아마 진심으로 마음을 담아서 선물해 줬을 거다"라며 와인 자체보다 선물에 담긴 마음에 의미를 뒀다. 그러나 넉살은 "형 자리를 노리고 형을 죽이려 한 거 아니냐"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

이어 신동엽은 "붐한테는 얘기를 안 했는데 '현역가왕' 만든 서혜진 대표가 내가 그 이야기를 해서 재미있어했다. 근데 그 대표는 기질이 바로 붐한테 얘기하는 편이다"라면서 "다음에 붐이 찾아와서 정상적인 와인을 선물해 줬다"라고 전해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com