네오위즈, '산나비' 스팀 사이버펑크 게임 축제 할인

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네오위즈가 2D 액션 플랫포머 게임 '산나비'를 앞세워 스팀 할인 행사에 참여한다.

네오위즈는 4일 자사가 퍼블리싱하는 '산나비'가 '스팀 사이버펑크 게임 축제 2026'에 참가해 오는 11일 오전 2시까지 할인 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

행사 기간 동안 '산나비' 본편은 35%, OST는 10% 할인 판매된다. 또한 '산나비'와 '나인 솔즈'를 함께 구매할 수 있는 번들 상품에는 10%의 추가 할인 혜택이 적용된다.

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'나인 솔즈'는 '세키로: 섀도우 다이 트와이스'에서 영감을 받은 패링 중심의 전투 시스템과 동양 판타지 세계관, 수작업으로 제작한 2D 그래픽을 특징으로 하는 액션 플랫포머 게임이다. 이용자는 고대 외계 종족이 남긴 세계를 무대로 강력한 통치자인 '9 Sols'를 쓰러뜨리기 위한 여정을 펼치게 된다.

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'산나비'는 사이버펑크 세계관과 와이어 액션, 탄탄한 스토리를 앞세워 글로벌 이용자들의 호평을 받아온 작품이다. 2022년 대한민국 게임대상에서 인디게임상을 수상했으며, 2024 차이나조이 인디게임 개발 어워드에서는 '최고의 액션 어드벤처 게임'으로 선정되는 등 국내외에서 작품성을 인정받았다. 지난해 11월 선보인 무료 DLC '산나비: 귀신 씌인 날' 역시 스팀에서 '압도적으로 긍정적' 평가를 유지하고 있다.

네오위즈는 게임 외 콘텐츠를 통한 이용자 접점 확대에도 힘을 쏟고 있다. 최근 공식 유튜브와 인스타그램, X를 통해 공개 중인 '산나비' 숏컷 애니메이션은 현재까지 유튜브와 인스타그램 합산 누적 조회 수 150만 회를 넘어서는 등 좋은 반응을 얻고 있다. 이번 프로모션은 스팀의 장르별 할인 행사에 맞춰 '산나비'의 글로벌 이용자층을 더욱 확대하려는 전략으로 풀이된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com