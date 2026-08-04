넷마블, '페이트/그랜드 오더' 여름 이벤트 실시…협동 레이드·신규 서번트 추가

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넷마블이 모바일 RPG '페이트/그랜드 오더'에 특별 이벤트와 신규 서번트를 선보인다.

넷마블은 4일부터 13일까지 '또 하나의 크리스마스'를 콘셉트로 한 특별 이벤트 '스페이스 판타즈문 어나더 크리스마스'를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트에서는 '페이트/그랜드 오더' 특유의 개그와 패러디가 담긴 스토리를 즐길 수 있으며, 후반부에는 이용자들이 힘을 합쳐 하나의 거대 보스를 공략하는 협동 레이드 콘텐츠가 마련된다. 레이드 배틀은 8~9일에 진행되며, 이용자들이 함께 레이드 게이지를 줄여 보스를 처치해야 다음 스토리가 개방되는 방식으로 운영된다.

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이벤트 기간에는 전용 아이템인 '달을 보는 자의 티포트'를 사용하면 이벤트 퀘스트에서 서번트 인연 포인트를 기존보다 3배 획득할 수 있다. 넷마블은 이벤트 개막과 함께 신규 ★5 서번트 '판타즈문'을 획득할 수 있는 픽업 소환도 13일까지 실시한다.

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이번 이벤트는 '월희 -A piece of blue glass moon-' 한국어판 출시와도 연계된다. 오는 13일 콘솔용 비주얼 노벨 게임 '월희 -A piece of blue glass moon-' 한국어 패키지가 발매될 예정이며, 이를 기념한 '페이트/그랜드 오더' 연계 캠페인도 추후 진행된다.

'페이트/그랜드 오더'는 TYPE-MOON의 대표 IP인 '페이트' 세계관을 기반으로 한 수집형 RPG로, 다양한 서번트를 육성하고 원작 시나리오를 확장한 스토리를 강점으로 꾸준한 인기를 이어오고 있다. 이번 이벤트 역시 기존 이용자들에게는 새로운 콘텐츠를, 원작 팬들에게는 '월희'와의 연계 요소를 즐길 수 있는 기회가 될 것으로 보인다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com