비키니 입고 춤 추다 노출사고?…리정, 과천꿀수박에게 배운 아찔한 실전 팁

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[스포츠조선 조민정 기자] 댄서 리정이 언젠가 비키니 차림으로 무대에 서고 싶다는 로망을 밝히며 '비키니 댄스'로 화제를 모은 댄서 과천꿀수박(이서인)에게 실전 노하우를 전수받았다.

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최근 유튜브 채널 '슈퍼댄서 LEE정'에는 '비키니 입고 어떻게 춤 추냐고?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 리정은 비키니를 입고도 격렬한 퍼포먼스를 선보이는 과천꿀수박을 초대해 비키니 스타일링부터 실전 팁까지 다양한 이야기를 나눴다.

리정은 "비키니 입고 춤추는 걸 너무 좋아한다"면서도 "항상 위험도가 있다"고 털어놨다. 이어 "서인이 영상을 보다가 '자기 비키니를 믿는 만큼 믿을 사람이 있었으면 좋겠다'는 댓글을 보고 너무 웃겼다"며 "어떻게 그렇게 비키니를 믿고 춤을 추는 거냐"고 궁금증을 드러냈다.

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이에 과천꿀수박은 가장 중요한 것은 "Trust(믿음)"라고 답하며 웃음을 자아냈다. 그러면서 실제 노출 사고를 막는 방법도 공개했다. 그는 "끈은 꼭 두 번 묶어야 한다"며 "피부에 무리가 가지 않는 테이프를 양옆에 붙여 고정하고 피부 상태에 따라 가운데 부분도 테이프로 보강하면 훨씬 안정적"이라고 자신만의 노하우를 설명했다.

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두 사람은 평소 즐겨 입는 비키니를 직접 소개하며 디자인과 착용감, 춤을 출 때 선호하는 스타일도 공유했다. 리정은 "서인을 보고 비키니를 입고 춤추는 용기를 얻었다"고 털어놓으며 언젠가 비키니를 입고 무대에 서는 로망도 드러냈다.

영상 말미에는 서로를 향한 응원을 전하며 다음에는 함께 댄스 영상을 촬영하자고 약속해 훈훈함을 더했다.

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한편 리정은 최근 Mnet '월드 오브 스트릿 우먼 파이터'를 비롯해 다양한 공연과 콘텐츠를 통해 활발한 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com