'김부장 빌런' 주상욱, 노량진 시장 갔다가 봉변 당했다 "진짜 나쁜 사람"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 주상욱이 드라마 속 악역 캐릭터 때문에 현실에서 악성 댓글을 받는 모습이 공개돼 웃음을 안겼다.

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4일 유튜브 채널 '차장금 차예련'에는 최신 영상을 통해 노량진 수산시장을 찾은 주상욱의 모습을 담았다.

영상 속 주상욱은 노량진 수산시장을 찾은 가운데 한 가게 사장님은 "'김부장' 회장님 아니냐"라면서 주상욱을 알아봤다. 이어 사장님은 드라마 속 주상욱의 캐릭터 주강찬을 언급하며 "최고의 빌런. 진짜 나쁜 사람"이라면서 갑작스럽게 캐릭터를 향한 악성 댓글을 쏟아내 웃음을 자아냈다.

예상치 못한 반응에 주상욱은 다급하게 마스크를 착용하는 시늉을 해 폭소를 자아냈다. 이어 "감사하다"라면서 자신을 알아봐 준 사장님들을 향해 고마움을 전했다.

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또 다른 사장님은 "이러면 안 된다"라고 하자, 주상욱은 "뭐가 안 되냐. 내가 뭐 잘 못 했냐"라고 받아쳤다. 그러자 사장님은 "잘못했다. 잘생기신 거"라고 재치 있게 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이후 사장님은 "서비스다"라면서 생새우를 선물했고, 주상욱은 뜻밖의 선물에 웃음을 보이며 "마스크를 안 쓰길 잘했다"라고 해 웃음을 자아냈다.

한편, 주상욱은 지난달 25일 종영한 금토드라마 '김부장'에서 용역 깡패 출신 건설사 회장 주강찬 역을 맡아 냉혹한 권력자의 카리스마부터 뒤틀린 부성애, 인간적인 균열, 광기 어린 집착까지 입체적으로 그려내며 강렬한 존재감을 남겼다.

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anjee85@sportschosun.com