차가원 "MC몽에 400억 뜯겨, 백현으로 협박해 도박빚 갚아줘" 눈물의 녹취록 ('연예뒤통령')

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[스포츠조선 이우주 기자] 차가원 피아크그룹 회장 겸 원헌드레드 대표의 녹취록이 공개됐다.

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4일 유튜브 채널 '연예뒤통령이진호'에서는 ''MC몽 담궈라' 차가원 회장..충격적 '역바이럴' 녹취 입수'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이진호는 차가원 회장이 MC몽의 도박빚에 대해 누구보다 잘 알고 있다는 정황이 담긴 녹취록을 공개했다. 녹취록에 따르면 지난해 12월 차가원 회장은 제보자 A씨에게 "내가 120억 때문에 애들 정산 못해주는 줄 안다. 그게 아니다. 그리고 내가 MC몽에게 120억 뜯겼다고 하는데 나 더 뜯겼다. 쟤한테 한 400억 뜯겼다. 근데 120억 때문에 내가 현장이 멈춘 줄 알더라. 그게 아니"라고 밝혔다.

차 회장은 "MC몽이 도박빚이 엄청 많았다. 근데 중간에 나랑 백현이를 협박한 게 뭐였냐면 '나 이거 터지면 너희 둘 다 죽어. 차가원 이거 갚아'였다. 백현이가 죽으면 안되니까 (갚아줬다.) 그게 200억"이라며 "백현이가 울면서 자기 더 이상 MC몽이랑 엮이고 싶지 않다고 누나가 제발 한번만 참아달라더라"라고 MC몽의 도박 빚을 갚아준 이유를 밝혔다.

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하지만 이진호는 "이 녹취에 나온 차가원 회장의 말을 100% 신뢰하긴 어렵다. 차가원 회장은 상황과 상대에 따라 본인이 불리할 경우 눈물을 흘리는가 하면 때로는 상대방을 압박하면서 사실과 다른 얘기를 해온 바가 있다"며 "결과적으로 차가원 회장 역시 MC몽의 도박빚에 대해 그 누구보다 더 잘 알고 있었다는 내용이 결정적으로 확인된 자료"라고 밝혔다.

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이어 이진호는 차가원 회장이 MC몽과 관계가 틀어지자 올해 초 바이럴 업체를 섭외해 MC몽에 대한 역바이럴을 지시하고 진행했다고 주장하기도 했다. 이진호는 "차 회장은 이 같은 역바이럴에 1억 가까이 썼다고 주장한다"며 녹취록을 공개했다. 녹취록에 따르면 올해 1월 차가원 회장은 "죽어도 같이 죽고 살아도 같이 살아야 돼. 이제는 몰라"라며 바이럴 업체와 MC몽의 역바이럴 키워드를 고민하는 내용이 담겼다.

한편, 차가원 회장은 지난 4일 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의로 구속됐다. 차 회장은 자사 소속 연예인의 지적재산권(IP)을 이용한 사업을 주식회사 노머스에 제안해 계약을 체결한 뒤 242억 원의 선급금을 받았지만 실제 사업은 이행하지 않은 혐의를 받는다. 피해 규모는 약 300억 원에 달하는 것으로 조사됐다.

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wjlee@sportschosun.com