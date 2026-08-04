'최현석 딸' 최연수 子, 생후 85일에 트라우마 생겼다 "인생 최대 공포 느껴"

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[스포츠조선 이우주 기자] 모델 최연수가 아들 육아 고민을 털어놨다.

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최연수는 4일 "엄마가 미안해…85일 인생 최대 공포를 느낀 아가야.."라는 글과 함께 영상 한 편을 공개했다.

공개된 영상 속에는 최연수의 고민이 담겼다. 최연수는 "사건이 발생하기 전에는 목소리 낮은 엄마 아빠가 말 걸어도 방긋방긋 잘 웃는 아기였다. 팔리아치님의 검은 흑곰을 인상 깊게 본 엄마가 검은 흑곰을 따라 했더니 갑자기 아기가 입을 삐죽거리더라. 서럽게 오열했다"고 밝혔다. '검은 흑곰'은 유튜버 팔리아치의 캐릭터 중 하나로, 낮고 굵은 목소리가 특징이다.

최연수는 "문제는 그 후였다. 저음역대로 말을 걸거나 아빠가 좀만 낮게 말을 걸면 입을 삐죽거린다. 아직 아기라 이럴 줄은 몰랐다. 우리 아기 어떡하죠?"라고 아기에게 트라우마를 줘 온 가족이 걱정 중이라 밝혔다.

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한편, 최현석 셰프의 딸이자 모델 최연수는 지난해 밴드 딕펑스 보컬 김태현과 띠동갑 나이차를 딛고 결혼했다. 결혼 전부터 아기에 대한 생각이 있었다는 최연수 김태현 부부는 허니문 베이비를 가져 지난 5월 아들을 출산했다.

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wjlee@sportschosun.com