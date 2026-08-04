'44세' 황보라, 폐경 이행기에 충격 "시험관 1년 시한부, 부작용에도 도전"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 황보라가 부작용 탓 중단했던 시험관 임신을 다시 시도했다.

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4일 황보라의 유튜브 채널에서는 '기적의 난포로 부작용 시험관 재도전..황보라 4개월 간 여정'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

지난 시험관 주사에서 부작용을 겪고 시험관을 중단한 황보라. 황보라는 폐경 이행기 진단을 받고 충격을 받았다. 심각한 주사 부작용 탓 일단 약만 복용하기로 한 황보라. 황보라는 "이번에 주사 부작용이 굉장히 심해서 시험관 한 달을 쉴까 했는데 혹시나 하는 마음에 왔더니 보일 듯 보이지 않는다는 선생님의 희망섞인 말을 들어서 생각이 많아졌다"며 "선생님도 저한테 1년 정도의 시간을 주셨다. 지금 폐경 이행기기 때문에 1년 동안 배란 유도를 해서 배란이 되지 않으면 폐경이다. 마치 시한부처럼 1년이라는 시간이 있는 거 같다"고 1년 동안 열심히 시험관을 해보기로 했다.

그리고 얼마 후, 황보라는 난포가 보인다는 기쁜 결과를 받고 본격적인 시험관 주사를 시작했다. 황보라는 "다시 공포의 주사 시작이지만 너무 기쁘다"며 고통에도 꾹 참고 주사를 놨다. 황보라는 "기대 하나도 안 했는데 갑자기 난포가 있다 해서 이게 뭔가 싶다. 요즘 우인이 육아로 과부하가 온 상태인데 믿기지가 않는다. 눈물 날 거 같다"고 기뻐했다.

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난자 채취를 앞두고 생각이 많아진 황보라는 "제가 첫째도 되게 어렵게 가지지 않았냐. 왜 둘째를 욕심을 부리냐. 더 안 좋아진 수치에도 불구하고"라며 "제가 일단 나이가 많다. 저희 신랑도 곧 50이고 저도 40대 중반인데 저희가 살아봐야 얼마나 살겠냐. '아이를 가지고 손주를 볼 수 있을까?' 이런 생각도 들고 제가 어린 시절 되게 외롭게 컸다. 아이는 부모가 우주 아니냐. 우주가 무너지면 아이도 무너지는 거 같다. 형제 자매라도 있으면 아이가 험난한 세상을 살아갈 때 조금이라도 의지가 되지 않을까 싶다"고 둘째를 간절히 원하는 이유를 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com