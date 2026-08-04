이민정♥이병헌, 셋째 돌잔치 사회까지 예약...허경환 "행운이 찾아온다면"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 허경환이 배우 이민정, 이병헌 부부의 '셋째 돌잔치' 사회를 자청하며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

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4일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '15년차 MJ 팬 허경환과 일대일 팬미팅 떨려서 할 말을 다 이자~뿌쓰요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 허경환은 자신이 오랜 시간 이민정의 팬이었다고 밝히며 일대일 팬미팅에 나섰다. 두 사람은 시종일관 유쾌한 분위기 속에서 다양한 이야기를 나누며 웃음을 자아냈다.

팬미팅 도중 허경환이 개인기를 요청하자 이민정은 뜻밖의 제안을 꺼냈다. 그는 "제가 한 가지 제안을 하겠다. 허경환 씨가 결혼하실 때 제가 축가를 하겠다"고 말해 현장을 폭소케 했다.

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이에 허경환은 "제가 결혼을 못 할 것 같아서 그러시는 거냐"고 받아쳤고, 이민정은 "부족하겠지만 진짜 연습해서 가겠다"고 재차 약속했다.

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신부보다 축가 가수가 먼저 정해진 상황에 허경환은 "아무것도 없는데 준비부터 먼저 된 느낌이다. 결혼식은 생각해본 적 있지만 누구를 부를지는 생각해본 적이 없었는데, 한 분은 정해졌다"며 웃었다.

이어 허경환은 "만약 축가를 해주시면 답가로 셋째 돌잔치 때 사회를 봐드리겠다. 계획은 모르겠지만, 불현듯 행운이 찾아온다면 말이다"라고 말해 이민정을 웃음 짓게 했다.

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두 사람은 영상 편지를 주고받으며 훈훈한 분위기를 이어갔다.

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이민정은 미래의 허경환 자녀를 위한 돌잔치 축하 메시지를 남기며 "아들인지 딸인지 모르겠지만 돌잔치를 진심으로 축하드린다. 무럭무럭 자라 나라의 큰 인재가 되길 바란다. 둘째, 셋째도 파이팅"이라고 응원했다.

이에 허경환도 이민정·이병헌 부부를 향한 영상 편지로 화답했다. 그는 "기적처럼 셋째가 찾아왔다고 들었다. 축하드린다. 병헌이 형, 민정 씨 정말 대단하다. 역시 셋은 있어야 외롭지 않다"며 끝까지 재치 있는 입담을 이어갔다.

한편 이민정과 이병헌은 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

shyun@sportschosun.com