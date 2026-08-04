장동건 외모 논란, ♥고소영이 대신 해명…'부부 투샷'으로 직접 종결

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고소영이 남편 장동건과의 투샷을 공개하며 외모 논란을 해소했다.

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4일 고소영의 유튜브 채널에서는 '이 멤버가 한 자리에? 고소영과 함께하는 연예인 파티 현장(이정재, 장동건, 강동원, 이민호)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

고소영은 "파티에 초대를 받았다. 거기에 내 오래된 셀럽 친구들도 총출동할 예정"이라며 '소맥 파티'에 간다고 밝혔다.

파티장에서 카메라를 켠 고소영은 절친인 소주 브랜드 CEO를 만나 이야기를 나눴다. 이야기 도중 장동건이 도착했고, 지인은 "잘생긴 분 왔다"고 언급했다. 이에 고소영은 "우리 신랑은 PD가 인터뷰하고 와"라면서도 "자기야"라며 반갑게 인사했다.

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장동건은 "이거 자기 채널이야?"라며 "이제서야 정식으로 여러분들께 인사를 드리게 됐다. 진작에 인사를 드렸어야 하는데 오늘 부부가 같이 초대받은 자리가 있어서 오게 됐다. 여러분들 종종 뵐 수 있었으면 좋겠다. 많은 응원 부탁 드리겠다"고 인사했다.

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이어 정일우, 이민호, 이정재 등을 만나 반갑게 인사를 나눈 고소영은 슬슬 지친 기색을 보였다. 고소영은 "저는 파티걸이 아니다. 항상 나는 일찍 도망간다"며 이정재와 이야기 중인 장동건을 데리고 나왔다.

해당 파티는 장동건의 외모 논란이 불거졌던 파티였다. 당시 한 매거진 공식 SNS에서 공개된 인터뷰 영상에서 장동건은 평소와는 다른 비주얼로 화제와 논란을 동시에 불러일으켰다. 유난히 팽팽해 보이는 비주얼에 시술 의혹까지 불거진 가운데, 고소영이 유튜브를 통해 공개한 투샷에서는 예전 모습 그대로인 모습으로 등장해 논란을 종결시켰다.

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wjlee@sportschosun.com