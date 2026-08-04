'싱글맘' 서민재 "임신 후 우울·공황 치료, 애 두고 어디 가냐고 혼나" 복귀설 부인

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[스포츠조선 이우주 기자] '하트시그널3' 출신 서민재가 활동 재개설에 대해 부인했다.

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서민재는 4일 "오늘 업로드 된 유튜브 영상은 제가 4~5년쯤 만들어놓고 비공개로 업로드 해뒀던 영상이다. 오래 잊고 있다가 채널 정리하면서 무심결에 공개로 전환하였는데 오해의 여지를 미처 고려하지 못했다"고 복귀설에 대해 입장을 밝혔다.

서민재는 "아기랑 둘이 보내는 일상은 제가 상상했던 것보다 훨씬 바쁘기도 하고, 사실 임신 직후부터 계속 우울, 공황 증상으로 치료 중이다. 이런 상황이다 보니 정말 필요에 의한 최소한의 외출만 하고 있고 아직까지 제 여가는 글쓰기, 생각정리가 전부"라며 "부모님이 기사를 어쩌다 보신 건지 애 두고 어딜 다니냐고 혼났다"고 밝혔다.

서민재는 최근 유튜브 채널을 통해 프로필 사진을 찍는 모습을 공개해 활동을 재개하는 것이 아니냐는 추측이 불거졌다. 이에 서민재는 자신의 현재 상황을 솔직히 고백하며 활동 재개가 아니라 해명했다.

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한편, 채널A '하트시그널3'에 출연해 얼굴을 알린 서민재는 대기업 공채 최초 여자 정비사로 일하는 이력으로 많은 주목을 받았다. 그러나 서민재는 2022년 8월 남태현과 자택에서 필로폰을 투약한 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고 받았다.

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이후 서민재는 지난해 혼전임신을 알리며, 친부 A씨와 연락이 닿지 않는다며 갈등을 벌였다. 현재 관련 사안을 두고 법적 절차를 진행 중인 가운데 서민재는 같은해 12월 홀로 아들을 출산해 양육 중이다.

wjlee@sportschosun.com