'목사♥' 김효진 "선교사 외삼촌, 북한서 장기 구금됐다 풀려나" 가정사 고백

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 김효진이 가정사를 고백했다.

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3일 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에서는 개그우먼 전영미와 김효진이 출연했다.

전영미는 김효진을 통해 종교를 가지게 됐다고 밝혔다. 김효진은 "저는 모태신앙이다. 저희 외가 쪽에 4대째 믿음의 명문가 집안에서 자랐다. 갓수저를 입에 물었다"며 "집안에 워낙 목사님, 선교사님들이 수두룩하시다. 대표적으로 김재열 선교사님"이라 밝혔다.

김효진은 "북한 선교를 정말 오랫동안 하셨는데 북한에 장기 구금되셨다가 풀려나시면서 지금은 북한 사역을 하실 수 없는 상황이 됐는데 지금은 탈북민 사역자들을 열심히 섬기고 양성을 하는 일을 계속 하고 계신다"고 밝혔다.

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이어 "집안에 워낙 사역하시는 분들이 많아서 저희 집안에는 장로님 정도로는 명함도 못 내민다. 죄송하지만 깔린 게 장로님, 권사님"이라며 "우리는 분위기 자체가 명절에 모이면 어느 정도 나이가 됐는데 직책을 못 맡으면 '요새 믿음 생활에 문제가 있는 거 아닌가?' 하면서 눈총을 준다. 나는 눈총 받는 게 너무 싫었다. 그래서 바로 목사 사모가 됐다. 중간 과정 다 생략하고 목사 사모가 됐다. 눈치를 너무 준다"고 너스레를 떨었다.

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wjlee@sportschosun.com