샤이니 키, 자숙 후 뭐하고 사나 봤더니...38억 한강뷰 집서 "김씨네 여름나기"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 샤이니 멤버 키가 반려견들과 함께한 평화로운 일상을 공개하며 근황을 전했다.

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4일 키는 자신의 SNS를 통해 "김씨네 여름나기"라는 짧은 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에는 반려견 꼼데, 가르송과 함께 여유로운 시간을 보내는 키의 모습이 담겼다.

푸른 잔디와 소나무가 어우러진 넓은 정원에서 반려견들과 산책을 즐기는가 하면, 한강이 내려다보이는 풍경 속에서 한가로운 일상을 만끽하는 모습이 시선을 사로잡았다.

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특히 사진 속 배경으로 보이는 한강 조망과 넓은 정원은 마치 리조트를 연상케 하는 분위기를 자아내며 감탄을 불렀다.

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키가 거주 중인 주택은 과거 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'를 통해 공개돼 큰 화제를 모았던 곳이다.

해당 주택은 한강이 한눈에 내려다보이는 고급 주택으로 알려져 있으며, 키는 보증금 38억 원 규모의 전세 계약을 체결한 것으로 전해졌다.

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이 주택은 연예계에서도 유명한 고급 주거지로 꼽힌다. 과거 션·정혜영 부부가 세입자로 거주했던 것으로 알려졌으며, 같은 단지 내 다른 가구에는 방송인 김성주 부부를 비롯해 배우 고아라, 박해진 등 다수의 연예인이 보유하거나 임대차 계약을 맺은 것으로 알려져 있다.

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한편 키는 지난해 12월 이른바 '주사 이모' 논란에 휘말린 이후 자필 입장문을 통해 사과했다. 당시 그는 "주변을 더 세심하게 살피지 못한 점을 반성한다"며 자책의 뜻을 전했고, 출연 중이던 MBC '나 혼자 산다' 등 일부 프로그램에서 하차했다.

이후 활동을 잠시 멈췄던 키는 지난 5월 샤이니 완전체로 무대에 복귀했다. 샤이니는 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 단독 콘서트를 개최한 데 이어 일본 사이타마 베루나돔에서도 공연하며 팬들과 만났다.

shyun@sportschosun.com