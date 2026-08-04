브라이언, 17년째 솔로인 이유.."관심 있는 사람 생겨도 용기 안 나"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 브라이언이 관심 있는 이성이 있어도 쉽게 다가가지 못한다고 털어놨다.

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4일 '더브라이언' 유튜브 채널에는 '첫키스부터 이별 썰까지… 뉴저지에서 학창 시절 매일 듣던 팝송 플레이리스트 (한강 라이브)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 브라이언은 "나와 관련된 추억의 노래들을 소개하고 싶다"라며 애정하는 곡을 소개하는 시간을 가졌다. 브라이언은 먼저 가수 Tevin campbell의 'Can We Talk'을 언급 ,"내가 어릴 때 R&B를 좋아하게 끔 해준 노래다. 가사에 '좋아하는 학생에게 말 걸고 싶은데 어떡하지?'라는 내용이 담겼다"라며 잠시 노래를 감상했다.

이어 "나는 관심 있는 누군가가 있어도 진짜 용기가 없다. 근데 이 노래가 희망을 주는 것 같다"라고 말했고 제작진은 "몇 년째 솔로시죠?"라고 물었다. 브라이언은 노래를 부르며 딴청을 피워 웃음을 안겼다.

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브라이언은 앞서 한 방송에서 17년째 솔로라고 밝힌 바 있다.

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한편 브라이언은 1981년 생으로 1999년 남성 듀오 플라이 투 더 스카이로 데뷔 '데이 바이 데이'(Day by day) '씨 오브 러브'(Sea of love) '미싱 유'(Missing you) '남자답게' 등 히트곡으로 사랑받았다.

joyjoy90@sportschosun.com