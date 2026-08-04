소유, '전남친 트라우마' 5년 연애 공백기...이효리 "남자한테 크게 데였다" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 소유가 5년째 연애를 하지 않고 있는 이유를 솔직하게 털어놨다.

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4일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '연애전쟁'에서는 소유가 특별 외교관으로 출연해 이효리, 서장훈, 김희철과 함께 다양한 연애 사연을 살펴보며 현실적인 조언을 전했다.

이날 방송에서 가장 눈길을 끈 것은 소유의 뜻밖의 연애 고백이었다. 대화 도중 소유는 "연애를 안 한 지 좀 됐다"라고 말했고, 예상 밖의 발언에 출연진 모두 놀라움을 감추지 못했다.

이를 들은 이효리는 "소유는 (연애한지) 얼마 안됐을 것 같다. 소유는 왠지 연애를 안 쉬었을 것 같다"라며 의외라는 반응을 보였다.

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그러자 소유는 "그런 이미지가 있는데 진짜 오랫동안 안 했다"라며 "5년 동안 연애를 안 했다"라고 담담하게 털어놨다.

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특히 소유는 오랜 공백의 이유에 대해 "마지막에 만났던 전 남자친구가 너무 셌다"라고 말해 모두의 이목을 집중시켰다. 이어 당시의 연애가 자신에게 큰 상처로 남았음을 암시하며 씁쓸한 표정을 지었다.

이에 이효리는 "그 사람을 아직도 못 잊고 있는 거냐"라고 조심스럽게 물었고, 소유는 "너무 나쁜 사람이었다"라고 짧지만 강한 한마디로 당시 연애를 떠올렸다.

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소유의 고백을 들은 이효리는 "남자한테 크게 데인 거다"라며 공감했다. 이어 "그래서 5년이라는 시간이 흘러버린 게 생각해보면 너무 아쉽다"라며 안타까운 마음을 드러냈다.

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shyun@sportschosun.com